'Coxinarinho Pistola': mulher cria coxinha em formato do Canarinho Pistola

Mineira se inspirou no mascote brasileiro da Copa da Rússia para criar o quitute. Foto: Instagram.com/shicandido

A torcida dos brasileiros pelo hexacampeonato tem de tudo e vale até acender vela para dar sorte. Em Minas Gerais, uma mulher resolveu fazer uma coxinha no formato do ícone brasileiro dessa Copa do Mundo: o Canarinho Pistola.

"Se depois dessa o hexa não vier, eu nem sei o que eu faço", disse Shirley Candido ao postar o resultado da obra no Instagram.

Segundo ela, a "coxinha oficial da Copa grita gol enquanto espuma revolta pela realidade do seu País". Com massa de coxinha, o recheio é o clássico de frango, mas tem o acréscimo do "catupirÓDIO", conforme ela descreve na legenda.

Tal qual o mascote, ele parece um dos personagens de Angry Birds. Confira:

Moradora de Governador Valadares, não é a primeira vez que Shirley cria um quitute relacionado ao futebol. Em março, ela apresentou aos seguidores a Neyxinha. Sim, uma coxinha com a cabeça do jogador Neymar.

O detalhe fica para o brinco de diamante em uma das orelhas feito com queijo parmesão:

A criatividade de Shirley vai além: ela já fez o salgado no formato do rosto de Michel Termer, o 'golpixinha', e uma mistura de coxinha com cupcake, o 'coxicake'.

