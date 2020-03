Coxicake: Blogueiro cria coxinha em formato de cupcake; veja a receita

O blogueiro Igor Rocha criou uma receita de coxinha com formato de cupcake Foto: Instagram / @igorochaoficial

A coxinha é um dos alimentos mais populares e amados pelos brasileiros, e por isso é comum encontrar na internet variações do salgado. Uma coxinha com o rosto do Canarinho Pistola, ou uma coxinha doce, por exemplo. Agora, a mais nova versão que se popularizou na internet é a da coxinha em forma de cupcake.

Com o nome de coxicake, o blogueiro Igor Rocha fez uma publicação em seu Instagram em 15 de abril de 2019 em que mostra toda a receita para fazer a comida. O coxicake tem apenas a forma de um cupcake: o recheio é de frango com catupiry, a cobertura é de requeijão e o bacon é usado como granulado.

A receita que ele divulgou rende seis coxicakes. “Agora a Nasa vem!”, brincou o blogueiro, que publica diversas receitas de comida em seu Instagram. Quase um ano depois da publicação, ela acabou viralizando nas redes sociais, com as pessoas analisando o criativo alimento.

“Comeriam um Cupcake de Coxinha?”, perguntou o usuário imitsuri. Nas respostas as pessoas acabaram se dividindo. Alguns elogiam o alimento, e dizem querer comer. Outros dizem que não. Uma internaua até pediu uma versão vegana da coxinha. Veja os comentários:

Comeriam um Cupcake de Coxinha?? pic.twitter.com/NxmC1j8SGm — nycølas (@imitsuri) March 2, 2020

não vou passar vontade sozinho não CUPCAKE DE COXINHA OLHA ISSO MINHA BOCA TA SALIVANDO pic.twitter.com/m0NqqKiraH — ghost writer (@whsallas) March 2, 2020

Cupcake de coxinha é um crime pic.twitter.com/eutVr9Ae2c — Rique (@BatistaRique) March 3, 2020

VEJA TAMBÉM: Provas de que o brasileiro é completamente obcecado por coxinha

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais