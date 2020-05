Costureiras produzem máscaras e criam rede de solidariedade no Rio de Janeiro durante pandemia

Costureiras produzem máscaras para comunidades carentes no Rio de Janeiro contra o coronavírus Foto: Instagram/@vivendoeaprendendo.oficial

Juntar habilidade e generosidade. É assim, unindo forças, que costureiras no Rio de Janeiro e diversas ONGs pretendem ajudar moradores de comunidades carentes e crianças em tratamento contra o câncer durante a pandemia do novo coronavírus.

As costureiras foram contratadas para produzir máscaras de proteção reutilizáveis que serão distribuídas para a população.

O projeto, chamado Doação de Máscaras RJ, conta com a parceria de organizações não-governamentais e outros projetos locais para fortalecer as doações e aumentar o alcance da iniciativa.

Uma delas, a ONG Novos Líderes, atuante no complexo do Alemão, em Olaria e na Rocinha, promoveu a doação de tecido 100% algodão, material essencial para a produção das máscaras. Ao produzirem as máscaras, as costureiras recebem o pagamento, uma forma de contribuir para a questão financeira.

Por isso, para ajudar o maior número de profissionais, existe rotatividade e contratação de profissionais de diversas comunidades do Rio de Janeiro. “A confecção de máscaras ajudou a oferecer proteção a quem sequer tinha alimentos em sua mesa. Ajudou aos profissionais da saúde, que recebem proteção para si, mas não tinham como oferecer aos pacientes”, enfatizou Cleia Ferreira, criadora do Projeto Vivendo e Aprendendo.

No perfil do projeto nas redes sociais, as costureiras mostram o passo a passo da produção das máscaras, além da rotina e do empenho delas em fabricá-las. “Quando recebemos o convite para produção de máscaras, já estávamos fazendo máscaras em pequena quantidade. Conversei com as alunas e pude contar com as que tinham máquina em casa. Eu preparei todo o material e entregava nas residências, pois as alunas idosas não poderiam sair de casa”, explicou Cleia Ferreira.

Daniela Rieck, responsável pelo Atelier Maya-Lele, voltado à produção de livros infantis de pano, mobilizou as costureiras de seu projeto. Fabiana Rodrigues, responsável pela página Rocinha Em Foco, está auxiliando na busca por costureiras locais.

Distribuição de máscaras produzidas por costureiras no Rio de Janeiro

A distribuição das máscaras está sendo feita com apoio de diferentes organizações, que contam com equipes para entregá-las aos moradores locais, trabalhadores em hospitais, comércios e policiais que estejam atuando nas comunidades.

O Hospital Estadual da Criança no Rio de Janeiro foi um dos beneficiados com o recebimento das máscaras. “Ficamos impressionadas com o cuidado, com o carinho das máscaras. As mães pegaram as máscaras para elas e quando elas viam que as máscaras para as crianças ficam bem ajustadas, não tinha que fazer nenhuma modificação, ficaram muito felizes. Muita gratidão, obrigada pelo carinho. As máscaras são maravilhosas”, disse a médica Amanda Conde.

A agência de Relações Públicas Sherlock Communications está auxiliando o projeto financeiramente e também com campanhas de divulgação para gerar ainda mais doações. Na página oficial do projeto no Instagram, é possível acompanhar o desenvolvimento dessa iniciativa e contribuir para que mais pessoas possam ser beneficiadas através do link de doações disponível na descrição do perfil.

Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus