Corrida Maluca estreia em São Paulo com carros sem motor

Carro Millenium Falcon, da equipe de Star Wars. Foto: Red Bull/Divulgação

A competição Red Bull Ladeira Abaixo é uma das oito atrações gratuitas à disposição do público neste fim de semana em São Paulo. Com carros decorados de formas para lá de inusitadas, mais de 70 equipes vão descer, individualmente, a Rua da Consolação com seus possantes sem motor neste domingo, 14.

Os 'automóveis' tiveram inspirações diversas, desde comidas até filmes, séries, desenhos e pontos turísticos da cidade. A disputa tem como prêmio uma viagem à Inglaterra para visitar a fábrica da Red Bull Racing.

A turma de Star Wars decidiu descer a ladeira a bordo da nave Millenium Falcon (foto acima), que foi construída em uma estrutura metálica. Os integrantes garantem que "a força estará com eles" e que o prêmio vai para o Paraná, Estado a que pertencem.

A equipe El Crazy Bra se destaca por ser a única toda composta por mulheres. O carro delas é inspirado no sutiã, um item simbólico na luta pelos direitos das mulheres. "Diferente de muitos meninos, que são incentivados a criar um carrinho de rolimã quando pequenos, ninguém da equipe tinha essa experiência", conta Brenda Araújo, líder do grupo. Mas uma delas trabalha como piloto de testes em uma marca de carros e todas possuem conhecimento de engenharia e planejamento.

Na montagem dos carros, o funk teve algum destaque também. A equipe Churras na Laje pensou na música Vai, Malandra, de Anitta, e criou um veículo composto por uma piscina inflável em cima de uma réplica de laje. Já o grupo Super Mário Bros homenageia o personagem Bullet Bill, mas levaram para o evento o nome oficial Que Tiro Foi Esse?, música de Jojo Todynho.

O grupo Cadê o Faraó se inspiraram na famosa esfinge de Gizé, do Egito, para construir o carro da competição. Foto: Red Bull/Divulgação

Já a equipe Run pizza, Run optou por homenagear uma iguaria que é paixão nacional e destaque na cidade de São Paulo. No lugar do molho de tomate, da mussarela e do peperone, essa pizza - ou melhor, carro - foi feita de ferro e espuma. Confira as demais equipes aqui.

Carro da equipe Run pizza, run, da cidade de Cascavel, no Paraná. Foto: Red Bull/Divulgação

É a primeira vez que a capital paulista recebe o evento, que está em sua sexta edição. A atração, que será apresentada pelo ator Caio Castro, já passou por diversos países ao redor do mundo e, no Brasil, esteve em Porto Alegre, Fortaleza, Balneário Camboriú, Belo Horizonte e Goiânia.

Serviço

Red Bull Ladeira Abaixo

Quando: domingo, 14 de abril

Horário: das 9h às 18h

Onde: Rua da Consolação, próximo à saída do metrô Higienópolis-Mackenzie

Preço: gratuito