Correios lançam série especial de 'selos pet'

Correios lançam 'selo pet', em emissão especial 'Série América: Animais Domésticos'. Foto: Divulgação/ Correios

Os Correios colocaram em circulação nesta terça, 6, a emissão especial Série América: Animais Domésticos. A emissão é composta por 30 selos que apresentam as melhores fotos de pets de funcionários da empresa.

O tema Animais Domésticos foi definido para emissão de selo postal em 2018 pela União Postal das Américas, Espanha e Portugal - UPAEP, da qual os Correios fazem parte. A empresa realizou um concurso interno com os empregados, que enviaram fotos de seus pets. O resultado foi a seleção dos 30 melhores registros fotográficos.

A série, uma verdadeira amostra do amor que os donos têm por seus pets, é composta por 15 cães, 10 gatos, um coelho, um peixe, uma galinha, um trio de periquitos australianos e uma calopsita. Foram utilizadas técnicas de fotografia e computação gráfica para a confecção das peças.

A emissão tem tiragem de 600 mil selos, com valor de R$ 1,55 cada. As peças estão disponíveis nas agências dos Correios do País e também no site oficial dos Correios.