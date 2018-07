Corredor pede a namorada em casamento com trajeto de corrida

Foto: Reprodução/Instagram

Se você estava planejando um pedido de casamento criativo, os padrões acabam de ficar mais altos. Tudo culpa de Erismax Felix. O moço estava num relacionamento com Suelem Souza há oito anos e queria fazer algo especial.

Como ele é corredor, teve a ideia de conversar com seu professor e, juntos, eles planejaram um trajeto de 12 quilômetros nas ruas de Fortaleza, formando a frase 'casa comigo?'.

"Decidi marcar com amor, sola de tênis e muito suor as ruas de Fortaleza", escreveu em seu Instagram. Ele gravou o percurso no mapa por um aplicativo. A imagem chegou até Suelem e, depois de todo esse suor, a moça disse sim.