Coronavírus: Youtubers criam programação especial para apoiar pessoas em quarentena

Maira Medeiros, Diva Depressão e Lorelay Fox são alguns dos youtubers que produzem conteúdo especial para quarentena durante pandemia de coronavírus. Foto: Instagram/@mairamedeiros_/@divadepressao/Tricia Vieira / GNT / Divulgação

Ficar em quarentena durante a pandemia de coronavírus pode ser entediante. Pensando nisso, youtubers decidiram criar um conteúdo especial para apoiar as pessoas no isolamento.

Até segunda-feira, 30, influenciadores como Maíra Medeiros, Lorelay Fox, Diva Depressão e Blogueirinha farão transmissões ao vivo para os internautas.

A Dia Estúdio criou o projeto #AoVivoEmCasa, uma programação ao vivo e diária com os maiores youtubers brasileiros. A iniciativa vem com a proposta de unir diferentes criadores e convidados em transmissões que vão ao ar, às 15h. As lives vão trazer desafios, brincadeiras, música, cultura pop e notícias.

Sem deixar de lado as recomendações do Ministério da Saúde, a produtora vai auxiliar os youtubers com conteúdo e estrutura técnica - de forma totalmente remota - para que possam produzir em conjunto, mas cada um de sua própria casa.

“Os youtubers vão poder continuar a fazer suas colaborações e, ainda, informar seus seguidores de uma maneira mais leve e descontraída, o que é fundamental nesse momento de isolamento e de necessidade de conscientização”, explica Rafa Dias, CEO da Dia Estúdio.

As lives vão ser transmitidas em um canal diferente a cada dia da semana: Jean Luca, LubaTV (via Twitch), Maíra Medeiros (Canal Nunca Te Pedi Nada), Depois das Onze, Mari Nolasco Vlogs, Diva Depressão e Foquinha. Já Any Gabrielle, Blogueirinha, Maicon Santini, Karen Bachini e Rafa Dias estão confirmados como convidados das lives.

Programação:

Maíra Medeiros (canal Nunca Te Pedi Nata, Youtube) e Karen Bachini

Quando: Quinta-feira, 26, às 15h

Conteúdo: Maíra Medeiros vai comentar sobre as pessoas que não acreditam ou minimizam os efeitos do coronavírus, trazendo informações sobre a pandemia de uma maneira leve e bem-humorada, ao lado de Karen Bachini, que vivenciou ao vivo o surgimento e a disseminação do Coronavírus na Itália.

Depois das Onze ​(YouTube) e Rafa Dias

Quando: Sexta, 27, às 15h

Conteúdo: Sexta-feira inicia com a dupla Thalita e Gabie (Depois das Onze), juntamente com Rafa Dias como convidado especial. Nessa live, o trio participará de uma série de desafios, competindo em brincadeiras como “STOP”, “Eu Nunca”, “Mímica”, entre outras.

Mari Nolasco Vlog ​(YouTube)

Quando: Sábado, 28, às 15h

Conteúdo: Para quem ama música, sábado é dia de Mariana Nolasco ao vivo com convidados e um papo sobre a rotina durante o período de isolamento.

Diva Depressão (YouTube), Blogueirinha, Maíra Medeiros e Lorelay Fox

Quando: Domingo, 29, às 15h

Conteúdo: Para terminar bem o fim de semana, Edu e Fih apresentam ao vivo o Jornal da Diva, recebendo Lorelay Fox, Blogueirinha e Maíra Medeiros para comentar os acontecimentos das últimas semanas.

Foquinha (YouTube) e Maicon Santini

Quando: Segunda, 30, às 15h

Conteúdo: A dupla apresenta o Baphos do Mês, resumão das notícias de personalidades que marcaram o mês de março. A audiência pode participar votando nas suas preferidas.

