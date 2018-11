Coral Paulistano se apresenta no feriado de Finados no Mosteiro de São Bento

Coral Paulistano, sob a regência da maestrina Naomi Munakata. Foto: Wilian Aguiar

O feriado do Dia de Finados está repleto de atrações espalhadas pela capital paulista para quem não for viajar. Nesta sexta-feira, 2, o Coral Paulistano, sob a regência da maestrina Naomi Munakata, se apresenta gratuitamente no Mosteiro de São Bento, às 15h.

Os coralistas irão executar Requiem, Op. 48, de Gabriel Fauré. O compositor francês preferiu se basear na ideia de paz ao invés da experiência dolorosa da perda.

A obra, de 1887, é baseada na missa da igreja católica em homenagem aos mortos. A apresentação contará com o organista David Terry, a soprano Aymée Wentz e os barítonos Jonas Mendes e Vicente Sampaio.

Os coralistas irão executar Requiem, Op. 48, do compositor francês Gabriel Fauré. Foto: Wilian Aguiar

O público que estiver na apresentação poderá cantar o Requiem junto com os coralistas. Para isso, basta levar a partitura. Os organizadores do evento acreditam que, com a participação dos espectadores, um grande coral possa ecoar no Mosteiro de São Bento.

Em dezembro, o Coral Paulistano volta a se apresentar no local, gratuitamente, no dia 9, às 15h, no concerto especial de Natal.

Serviço:

Coral Paulistano no Mosteiro de São Bento

Gratuito

Data: sexta-feira, 02 de novembro, às 15h

Endereço: Largo de São Bento, 48, na região central de São Paulo

Integrantes: Naomi Munakata - regente; David Terry - órgão; Aymée Wentz - soprano; Jonas Mendes - barítono; Vicente Sampaio - barítono

Programa: Requiem, op. 48, de Gabriel Fauré

Duração aproximada: 45 minutos

Indicação etária: Livre (sugerido para maiores de 7 anos)