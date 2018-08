Copa do Mundo: ouça as músicas oficiais de cada edição do torneio

Shakira em cena do clipe 'Waka Waka', tema da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. Foto: YouTube / @shakiraVEVO

Quem não se lembra de Shakira dançando o Waka Waka, ou Ricky Martin cantando La Copa de la Vida?

Desde a Copa do Mundo de 1966, realizada na Inglaterra, quando uma música foi feita para homenagear o mascote da competição, a Fifa aproveita a realização do maior evento futebolístico do planeta para adotar músicas oficiais para os torneios.

Confira a seguir a lista com as músicas oficiais de cada Copa do Mundo desde então:

Inglaterra-1966: Lonnie Donegan - World Cup Willie

México-1970: Roberto do Nascimento - Fútbol Mexico 70

Alemanha-1974: Maryla Rodowicz - Futbol, Futbol, Futbol

Argentina-1978: Ennio Morricone - El Mundial

Espanha-1982: Plácido Domingo - El Mundial

México-1986: Stephanie Lawrence - A Special Kind of Hero

Itália-1990: Gianna Nannini e Edoardo Bennato - Un'Estate Italiana

Estados Unidos-1994: Daryl Hall & Sounds of Blackness - Gloryland

França-1998: Ricky Martin - La Copa de la Vida

Japão e Coreia do Sul-2002: Anastacia - Boom

Alemanha-2006: Il Divo & Toni Braxton - The Time of Our Lives

África do Sul-2010: Shakira - Waka Waka

Brasil-2014: Pitbull, Claudia Leitte e Jennifer Lopez - We Are One

Rússia-2018: Nicky Jam, Era Istrefi & Will Smith - Live It Up

Brasil. Além das músicas oficiais, por aqui também acabaram ficando na memória músicas feitas por determinados artistas, ou que foram repetidas à exaustão na televisão durante as transmissões dos jogos.

Quando o País passava por um jejum de 24 anos sem título, por exemplo, foi lançada uma das mais conhecidas, que até hoje é frequente na programação da emissora: "Eu sei que vou / com o coração batendo a mil / é taça na raça Brasil!"

Relembre abaixo:

Itália-1970: Pra Frente Brasil

Espanha-1982: Júnior - Povo Feliz (Voa canarinho)

Espanha-1982 - Dá-lhe Brasil (interpretada por nomes como Sidney Magal e Fafá de Belém)

México-1986: Mexe Coração

Itália-1990: Papa Essa Brasil

Estados Unidos-1994: Coração Verde e Amarelo

Confira também outras versões da música:

França-1998

Japão e Coreia do Sul-2002

Rússia-2018