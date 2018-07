Conversamos com Nathalia, a moça que caiu em frente ao Paris 6; saiba o que aconteceu

Nathalia Alves, que caiu em frente ao Paris 6, conversou com o E+ e relatou o que aconteceu Foto: Reprodução/Instagram e Arquivo pessoal

Nathalia Alves não tem Facebook e não acessava seu Instagram há quase um ano. Foi por telefone que ela descobriu, na segunda-feira, 16, que o vídeo da sua queda em frente ao restaurante Paris 6 tinha viralizado nas redes sociais.

"Uma amiga mandou uma pergunta para mim: 'ei, você teve uma queda ontem?' Eu estava no trabalho e disse: 'sim, por quê?' Foi quando ela falou: 'está em todos os Instagrams'. Eu fiquei super surpresa", relatou a advogada em entrevista ao E+ e à Rádio Estadão.

A garota tem 27 anos, nasceu na Paraíba e mora em São Paulo há três anos. Ela conta que na noite de domingo, 15, decidiu sair com as amigas para jantar, o que acabou não acontecendo. Chovia muito e a água formou uma correnteza na esquina da rua Haddock Lobo com a Alameda Tietê. "Foi tudo muito rápido. Estava eu e duas amigas, elas desceram primeiro [do carro], e nada aconteceu. Eu fui a última, e estava com um pouco de medo." Nathalia chegou a dizer ao motorista do Cabify que não queria descer do carro.

"Foi quando o manobrista do Paris 6, o Kleber, veio me pegar com a sombrinha. Nisso, ele colocou o pé na água e eu 'ah, vou colocar também'. Quando eu coloquei, deslizou e tive a queda, mas eu levantei muito rápido. Eu não lembro direito, porque foi tão rápido."

Ouça o relato completo de Nathalia sobre o momento:

A garota relata que, felizmente, não se machucou. "Não estou com um arranhão, uma escoriação, nada."

Jantares vitalícios. O sócio-fundador do restaurante, Isaac Azar, se manifestou nas redes sociais no dia seguinte à queda e afirmou que procurava pela menina do vídeo para lhe oferecer um jantar de gala. "Até então, eu realmente não queria falar que fui eu. Minha amiga foi conversando comigo, falou que não teria problema eu falar com ele", conta.

Depois de Nathalia se manifestar, Isaac disse que, na verdade, ela terá refeições gratuitas para o resto da vida nos restaurantes da rede. "Ele levou mais a sério, teve sensibilidade, falou da exposição. Ele quis me presentear com isso, e eu obviamente aceitei."

Evento. Nathalia afirma que ainda está aprendendo a lidar com a repercussão. "Agora estou bem mais tranquila, comparando com segunda-feira, quando soube. Mas ainda tenho uma surpresa grande quando me mostram algum meme novo, ou alguma publicação", diz.

Mesmo assim, ela já consegue dar risada de algumas reações. "Achei bem engraçado como as pessoas conseguiram criar um evento 'queda coletiva' no Facebook". O evento, uma brincadeira, é chamado 'Queda coletiva no Paris 6'. "Previsão de chuva forte. Se organizar direitinho todo mundo janta. Eu ouvi um trovão, irmãos?", diz a descrição.