Pessoas que acreditam na 'teoria' da Terra plana se reuniram e chegaram à conclusãoi que a gravidade não existe

Mais de 200 pessoas se reuniram entre os dias 27 e 29 abril em um hotel em Birmingham, na Inglaterra, para discutir a 'teoria' da Terra plana. Cobrando ingressos que custam até 128 libras (cerca de R$ 620), os participantes da convenção definiram, entre outras coisas, que a gravidade não existe.

"Minha pesquisa destrói a cosmologia do Big Bang. Ela apoia a ideia de que a gravidade não existe e a única grande força da natureza é o eletromagnetismo", disse David Marsh, que no dia-a-dia trabalha como gerente em um posto de saúde, durante a convenção. Segundo o jornal The Telegraph, Marsh fez experimentos no seu jardim analisando o movimento da Lua com uma máquina fotográfica e um aplicativo no celular e chegou à conclusão que refuta a teoria elaborada por Isaac Newton em 1686.

"As pessoas estão acordando", disse Gary John, organizador do evento, ao jornal inglês. "Estamos vendo uma explosão de interesse na teoria da Terra Plana e uma desconfiança generalizada direcionada aos governos e esse é um lugar onde as pessoas podem expressar suas ideias sem medo de serem ridicularizadas", continuou.

Darren Nesbit, outro pesquisador que se apresentou na convenção, afirmou ter descoberto a razão de ninguém cair das bordas da Terra plana: o 'efeito Pac-Man'. Segundo ele, quando alguém chega na borda, é automaticamente transportado para o outro lado como no famoso jogo dos anos 1980. "Uma possibilidade lógica para aqueles que pensam sem restrições é que o espaço-tempo se envolve em si mesmo e nós temos um efeito Pac-Man", disse ele na convenção.

Um dos pontos mais debatidos nos três dias do encontro e que não se chegou a um consenso é o formato da Terra. Alguns afirmam que ela é um círculo envolto em paredes de gelo; outros, que é um domo fechado; e uma terceira corrente acredita que a Terra é formada por uma série de anéis interligados. O único consenso é que a Terra redonda, proposta inicialmente por Pitágoras no século 6 antes de Cristo, é uma mentira globalista.