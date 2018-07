Contra preconceito, jovens criam projeto para enviar cartões de Ramadan para mesquitas

Ramadan começou em 26 de maio e acaba dia 24 de junho Foto: www.dosomething.org/

O Ramadan, mês no qual os muçulmanos praticam jejum, começou no dia 26 de maio e dura até 24 de junho. Uma organização social de jovens, chamada DoSomething, criou um projeto para que os norte-americanos mandem cartões para desejam um bom Ramadan para as mesquitas.

O objetivo da campanha Sincerely, Us, é lutar contra a islamofobia e unir as pessoas para celebrar o Ramadan. Os interessados podem fazer seus cartões comemorativos e enviar à DoSomething, que os entrega para as mesquitas.

Segundo a organização, em 2015, os crimes de ódio contra os muçulmanos aumentos 67% em relação ao ano anterior. Foi o maior índice nos últimos dez anos.

"Como americanos e vizinhos, é nossa responsabilidade mostrar aos muçulmanos em nossas comunidades e de todos os Estados Unidos que nós os apoiamos. O Ramadan, comemoração islâmica importante, é a celebração da caridade, compaixão e piedade, três ideias que todos valorizamos", escreveu a instituição no Twitter. "Vamos mostrar suporte e reconhecimento nos unindo ao redor do que todos acreditamos."

A campanha começou no dia 1º de maio e termina no próximo dia 10.