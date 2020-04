Contadores de histórias da Associação Viva e Deixe Viver entretêm crianças na quarentena

A pandemia do novo coronavírus fez com que a Associação Viva e Deixe Viver tivesse que suspender as atividades presenciais. A Organização da Sociedade Civil (OSC) tem mais de mil e cem voluntários atuando na contação de histórias em 90 hospitais do Brasil.

Driblando as dificuldades impostas pelo isolamento social, os contadores de histórias da Viva estão abraçando os recursos do ambiente digital para se manterem próximos do público infantojuvenil.

A entidade está promovendo todas as terças e quintas-feiras uma série de contação de histórias com seus voluntários, por meio de seus canais próprios no Instagram e YouTube.