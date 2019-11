Consciência Negra: evento discute mercado de trabalho e cultura africana

O dia da Consciência Negra é um dia que marca uma luta, um momento de reflexão, que acho que tem que ser feita o ano inteiro. Ensinado às crianças essa questão que não existe diferença entre as pessoas em relação à cor da pele.

É uma herança negativa que a gente traz da colonização da maneira como as coisas foram acontecendo, da formação social do Brasil. O país perde muito com isso, por causa dessa questão da discriminação. Não se potencializa, não se usa e não se credibiliza as potencialidades da cultura do nosso povo, essa mistura toda.

Nós sabemos muito pouco em relação a tudo que se faz na África. São 54 países, milhares de culturas. Aqui as pessoas já chegaram todas misturadas, vieram na condição de escravos, mas são seres humanos.

Um dos grandes defeitos da sociedade brasileira é a discriminação racial, essa coisa velada. É uma grande falha da sociedade brasileira não encarar essa situação para transformar, trazer uma maneira coerente de se conviver, respeitando a origem, a religião e todas as coisas que compõem a cultura afro-brasileira.

A música e a arte são ferramentas de comunicação que a gente pode usar para combater todo tipo de discriminação. A música pulsa no coração, e quando uma pessoa gosta de uma música, ela não vai olhar a cor de quem está cantando.

Foto: Reprodução / Instagram