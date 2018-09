Conjunto Nacional recebe programação gratuita em prol do Setembro Amarelo

Setembro Amarelo estimula o combate ao suicídio. Foto: Unsplash / @srz

Com o objetivo de ajudar no combate ao suicídio, o Conjunto Nacional receberá uma programação especial na próxima terça-feira, 11 de setembro. O evento contará com palestras, exposição fotográfica e exibição de documentário.

O influenciador Anderson Mendes, autor do livro Depressão não é Frescura, será mediador da palestra que tem o objetivo de incentivar o diálogo sobre o assunto. Já a exposição fotográfica trará o projeto Próximo Passo, promovido pela Libbs Farmacêutica, que reuniu pessoas com histórico de depressão em um espetáculo de dança.

O evento faz parte do Setembro Amarelo, campanha criada para combater o suicídio, e acontecerá no CineArte dia 11 de setembro, das 18h30 às 21h. A entrada é gratuita e aberta ao público.