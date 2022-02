Conheça Tesla, a cachorrinha que viralizou na internet ensinando crossfit

A cachorrinha Tesla Foto: Instagram/ @teslatheminiaussie

Você se sente cansado e desanimado só de pensar em levantar alguns halteres? A cachorrinha Tesla está no Instagram para provar que todo mundo pode se exercitar.

Nas redes sociais, os posts da pet e do seu amigo, Tycho, treinando com a ajuda da tutora, Diane Mitrea​, já atraíram mais de 76 mil seguidores e renderam algumas parcerias com academias de crossfit da Califórnia, onde a família mora.

Em vídeos com uma dose extra de parceria, Tesla e Diane mostram que é possível se exercitar em dupla, mesmo que a sua parceira tenha um biotipo completamente diferente do seu. E bota diferente nisso, não é mesmo?

Além de parceira de treino e modelo nas redes sociais, a cachorra também se mostra uma grande incentivadora durante a prática dos exercícios físicos. Em uma publicação, ela ajuda sua tutora a fazer flexões com beijinhos de focinho.

A tutora também divide um pouco sobre o adestramento dos dois cãezinhos. Em um post, ela conta que até mesmo os pets podem ter dificuldade de aprender os exercícios e que Tesla se sentia insegura quando os mesmos exigiam que ela colocasse todo o peso em um único pé. A confiança só foi estabelecida com muito tempo, incentivo e amor bilateral.

Em outra publicação, dessa vez para uma academia, a cachorrinha mostra uma série de exercícios e a legenda incentiva os humanos na matrícula. “Só porque a Tesla não pode se inscrever , não significa que você não possa! Qual é o seu movimento favorito?”

E agora? Já está motivado a conseguir umas doses de endorfina junto com o seu cãozinho? Essa cadelinha já provou que todo mundo consegue fazer com um pouco de esforço. E que o importante é persistir e não perder a confiança no treino.