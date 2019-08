Conheça seis atitudes para ajudar a conter o aquecimento global no dia a dia

Ações cotidianas podem ajudar a minimizar os efeitos do aquecimento global. Foto: Pixabay

Quando a gente acompanha o noticiário sobre o desmatamento e as queimadas na floresta amazônica, um sentimento de impotência pode nos dominar.

Nesta quinta-feira, 23, diversas personalidades do Brasil e do mundo se manifestaram sobre a preservação ambiental da Amazônia, como Leonardo DiCaprio, Camila Cabello, Lidsay Lohan, Gisele Bündchen e Anitta.

O posicionamento de pessoas influentes pode fazer com que o governo brasileiro tome providências em relação ao assunto. Mas e nós? O que devemos fazer para ajudar a conter o aquecimento global no dia a dia?

“Estamos chegando em uma etapa da vida na Terra que é preciso passar por grandes mudanças, alterando nossos hábitos e vivendo de modo mais simples. Todos nós, no nosso dia a dia, precisamos gastar menos energia, economizar água, plantar árvores. Não é mais uma decisão apenas governamental, é necessária a participação de todos”, afirma a professora titular sênior do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (USP) Vera Imperatriz Fonseca.

A integrante da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza ressalta que as alterações climáticas também vão causar uma diminuição na pluviosidade em muitos locais, inclusive no Brasil. “Isso vai impactar a sobrevivência de espécies de plantas e animais e os benefícios da natureza para os homens (os serviços ecossistêmicos). Agricultura, saúde e as áreas naturais vão sofrer, se cada um de nós não pensar seriamente no nosso papel”, explica.

Mudança de hábito não é tão simples porém, do ponto de vista psicológico, se o indivíduo promover pequenas melhorias contínuas, é possível incorporar atitudes conscientes no dia a dia.

O não desperdício de alimentos ajuda a minizar os efeitos do aquecimento global. Foto: Pixabay

Seis atitudes para ajudar a conter o aquecimento global no dia a dia

1 - Consuma menos carne

A agropecuária é a principal responsável pela emissão de gases de efeito estufa no Brasil. De acordo com o último relatório do Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SEEG), mais de 70% das emissões totais do País estão ligadas à atividade, levando em consideração o desmatamento para pastagem, adubação, o metano emitido pelo gado e o transporte dos produtos.

Nesse sentido, uma alimentação mais diversificada, com menor consumo de carne vermelha, além de saudável, contribui para reduzir as emissões.

2 - Não desperdice alimentos

O relatório do Painel Intergovernamental aponta que cerca de um terço de todo o alimento produzido no mundo é desperdiçado em algum ponto da cadeia. Minimizar essa perda traz ganhos para a segurança alimentar e ajuda na redução dos gases de efeito estufa, emitidos tanto para a produção de alimentos, como no transporte dos produtos, por exemplo.

O planejamento das compras ajuda a evitar o desperdício. Além disso, vale apostar na compra de frutas, legumes e verduras que não estão tão bonitos nas prateleiras do mercado, mas que ainda podem ser consumidos. Normalmente, esses produtos ainda têm preços mais baixos.

3 - Dê preferência a produtos locais

Procurar fornecedores perto de casa também é uma ótima opção para o meio ambiente. Além de fomentar a economia da região onde você mora, comprar de produtores locais ajuda a diminuir a emissão de CO2 liberado com o transporte dos produtos.

Além disso, a maior parte dos pequenos produtores rurais, da agricultura familiar, faz uso de técnicas mais sustentáveis de cultivo.

4 - Busque alternativa para o transporte

Caminhar faz bem à saúde. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda 150 minutos de atividade física leve ou moderada por semana, o que equivale a cerca de 20 minutos de caminhada por dia. Por isso, nada melhor que percorrer pequenas distâncias a pé, deixando o carro na garagem. Além de queimar calorias, a escolha reduz a emissão de gases de efeito estufa.

O uso da bicicleta também é válido. Para quem precisa percorrer distâncias maiores, vale usar o transporte coletivo alguns dias da semana, adotar a carona solidária, compartilhar deslocamentos por meio de aplicativos e dar preferência a veículos elétricos, híbridos ou mais eficientes, com uso de biocombustíveis.

5 - Consumo consciente

Repensar o consumo excessivo de produtos ajuda a economizar e ainda contribui com o planeta. Roupas podem ser compradas em brechós ou adquiridas em novas modalidades, como aluguel ou troca de peças. Além disso, é possível investir em produtos duráveis e de melhor qualidade que podem ser usados por mais tempo.

Reduzir a compra de produtos descartáveis também ajuda a diminuir a produção de lixo e a emissão de gases de efeito estufa para a produção e o transporte.

6 - Cobre políticas públicas

O aquecimento global afeta a todos e, por isso, é importante que o tema seja contemplado em políticas públicas, como ações para reduzir o desmatamento, proporcionar a adoção de novas alternativas de mobilidade urbana e incentivar o uso de energias renováveis.

Cobre o comprometimento de políticos com essa temática e acompanhe as promessas dos candidatos eleitos.

O que é o aquecimento global?

O aquecimento global tem se tornado um dos grandes desafios da atualidade. Eventos climáticos extremos decorrentes do colapso climático, como tempestades, secas intensas, alteração nas temperaturas e no regime das marés, acendem o sinal de alerta em todo o mundo.

Documento divulgado recentemente pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas reafirma a necessidade de limitar o aquecimento do planeta em até 1,5ºC em relação ao período pré-industrial para evitarmos um cenário sem retorno.