Conheça Scamp the Tramp, eleito o cachorro mais feio do mundo

Scamp the Tramp foi eleito o cachorro mais feio do mundo em 2019. Foto: Josh Edelson/AFP

Scamp the Tramp é o nome do cachorro eleito o mais feio do mundo. Na sexta-feira, 21, o vira-lata de olhos esbugalhados e dreadlocks nos pelos venceu a 31ª edição do Concurso de Cachorro mais Feio do Mundo.

A tutora dele, Yvonne Morones, de Santa Rosa, na Califórnia, ganhou como prêmio uma participação com Scamp no programa Today, US$ 1,5 mil em dinheiro, outros US$ 1,5 mil para doar para um abrigo de animais e um troféu.

Scamp faz visitas voluntárias a crianças em idade escolar e a um centro local de idosos. O cachorro de rua foi resgatado por Yvonne em 2014 depois que ela o viu no Pet Finder, empresa que opera um site de adoção de animais.

"Foi no caminho para casa que eu soube que havia feito a escolha certa", disse ela em um comunicado de imprensa. "Lá estávamos nós, dois estranhos em um carro a caminho de casa para um novo começo."

Scamp derrotou outros 18 competidores que mostraram suas línguas caídas, pernas arqueadas, olhares confusos e outros atributos estranhos. O segundo lugar foi para Wild Thang, um pequinês que está sob os cuidados de Ann Lewis, de Los Angeles.

O terceiro lugar foi para Tostito, um chihuahua cujas orelhas e língua caídas faziam parecer que ele havia colocado a pata em uma tomada elétrica. O cachorro, cuja tutora é Molly Horgan, também ganhou o Spirit Award.

Os organizadores dizem que o concurso é uma forma de chamar atenção para as necessidades dos cães resgatados. A maioria dos competidores foi abandonada ou resgatada da morte em abrigos nos Estados Unidos, encontrada abandonada nas ruas ou capturada de donos inescrupulosos.

Com informações da AP