Conheça promessas inusitadas (e absurdas) de candidatos em 2016

Foto: Reprodução/TSE

“Originário do grego antigo, o vocábulo vereador vem da palavra “verea”, que significa vereda, caminho. O vereador, portanto, seria o que vereia, trilha, ou orienta os caminhos.”, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Quê?

Pois é. A gente geralmente sabe muito pouco sobre o que exatamente faz um vereador ou o prefeito. Por isso, às vezes levamos em conta promessas que eles nem têm atribuição para realizar. Os candidatos a vereador, por exemplo, não podem prometer que vão pavimentar a rua, construir uma creche ou colocar um posto policial no bairro. O que eles podem é pressionar o prefeito para que faça tudo isso.

Além das promessas fora do alcance, alguns candidatos chamam atenção pelas propostas um pouco mais… absurdas. Veja se você consegue acertar quais das ideias a seguir realmente estão nos planos de governo ou propagandas eleitorais:

Sim. Todas as propostas acima realmente foram citadas pelos candidatos. Que tal dar mais uma olhadinha e conhecer as atribuições dos vereadores e do prefeito? Leia mais aqui e aqui.