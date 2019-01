Conheça os shoppings e outros lugares mais visitados em São Paulo

Parque do Ibirapuera foi o segundo lugar mais visitado pelos paulistanos, exceto shoppings, em dezembro de 2018, segundo levantamento da 99. Foto: Valeria Gonçalvez/Estadão

O feriado desta sexta-feira, 25, em comemoração ao aniversário de 465 anos de São Paulo, é uma boa oportunidade para conhecer alguns locais da cidade. Alguns shoppings da capital vão promover atividades gratuitas, mas caso você queira mais opções, há uma lista dos lugares mais visitados na maior metrópole do País.

Um ranking elaborado pela 99 coletou dados de corridas realizadas durante todo o mês de dezembro de 2018 e listou os shoppings mais visitados e outros lugares, exceto os centros comerciais, mais frequentados.

O levantamento mostrou que o paulistano é bem flexível em suas viagens, escolhendo não só pontos turísticos da cidade, mas também restaurantes e shoppings centers. Ou seja, a máxima de que 'praia de paulistano é shopping' ainda está em alta.

Os centros comerciais saem na frente entre os destinos mais procurados pelos paulistanos em São Paulo e região metropolitana. Na liderança, está o Shopping Internacional de Guarulhos, seguido pelo Shopping Metrô Itaquera, na zona leste, e o Shopping Eldorado, na zona oeste da capital.

Quando os shoppings são excluídos da análise, bem como terminais de transporte público, o primeiro lugar mais visitado pelos paulistanos no mês passado foi a São Paulo Expo, pavilhão de eventos na região centro-sul.

Em segundo lugar, o Parque do Ibirapuera, na zona sul, fica à frente do famoso centro de comércio da capital, a Rua 25 de Março, no centro.

Metodologia

Os dados utilizados no levantamento considerou apenas as corridas da categoria 99Pop (carros particulares). Para identificar os endereços mais comuns, foram verificados, inicialmente, os pontos de maior concentração de corridas.

Em cada um destes pontos, verificou-se qual o principal destino inserido no aplicativo pelos próprios passageiros, chegando-se, assim, à lista de lugares mais visitados em São Paulo.

Os shoppings mais visitados em São Paulo

1. Internacional Shopping Guarulhos

2. Shopping Metrô Itaquera

3. Shopping Eldorado

4. Shopping Morumbi

5. Shopping Praça da Moça

6. Shopping Aricanduva

7. Shopping Center Norte

8. Shopping Interlagos

9. Shopping Bourbon

10. Shopping Taboão

Os lugares mais visitados em São Paulo (exceto shoppings e terminais de transporte)

1. São Paulo Expo

2. Parque Ibirapuera

3. 25 de Março

4. Villa Country

5. Mercado Municipal

8. Largo da Concórdia

9. Allianz Parque

10. Restaurante Eataly