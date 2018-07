Conheça os pets que são influenciadores digitais

Doug The Pug tem apenas 5 anos, mas é um sucesso. A conta do Instagram dele começou em 2014. "Eu postei Doug correndo pelo parque com um balão de pug amarrado nele e na manhã seguinte o vídeo tinha 20 milhões de visualizações", disse Leslie Mosier, dona dele. O primeiro livro de Doug foi um best-seller do 'The New York Times', e as marcas com as quais ele trabalha incluem brinquedos de pelúcia, quebra-cabeças e, em breve, uma linha de cartões temáticos.

Foto: Instagram/itsdougthepug