Conheça o site de namoro exclusivo para héteros que apoiam Trump

Simpatizantes do republicano podem encontrar o 'par perfeito' em site Foto: Brendan McDermid / Reuters

Com os sites e aplicativos de relacionamentos em alta, uma página na internet foi criada para juntar pessoas que sejam simpatizantes do governo de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos.

“Namorar em 2018 é mais desafiador do que nunca graças, em parte, à polarização política. Nós estamos mudando o jogo da sedução e dando uma chance aos americanos de pensamento parecido a chance de se conhecer sem o constrangimento que surge com as primeiras conversas sobre política”, lê-se na introdução do Trump.Dating.

O seu logo possui, além de corações no lugar do pingo do ‘i’, uma cabeleira loura similar a de Trump. Já o slogan é “Faça os encontros grandes novamente”, referência ao slogan da campanha do republicano, “Faça a América grande novamente”.

“Nós simplesmente fornecemos um lugar onde as pessoas possam compartilhar seus interesses mútuos e escolhas de vida eficientemente. A partir daí, deixamos nossos membros e sua química tomarem o controle”, lê-se na página da empresa criadora do site.

Para se cadastrar no Trump.Dating, o primeiro passo é afirmar que você procura uma relação heterossexual, pois homossexuais não são aceitos. Apesar disso, o regulamento afirma que é proibido “difamar, assediar, perseguir, ameaçar ou ter conversas ilegais” dentro de suas plataformas, sob o risco de ter o cadastro de usuário cancelado.

There is a website called https://t.co/W3oGk7I9zc, and you have to be straight to use it: pic.twitter.com/hZGiZihHYE — Tim Mak (@timkmak) 17 de fevereiro de 2018

O próximo passo é escrever uma frase para seu status e dar as informações sobre sua aparência, além de selecionar uma foto para seu perfil. Um fato curioso é a informação sobre o status matrimonial do usuário. Usuários do Twitter afirmam que, inicialmente, as opções incluíam pessoas “casadas e felizes” e “casadas e infelizes”, mas atualmente somente as opções de solteiros estão disponíveis.

They let you join if you are happily married, just like the man himself! pic.twitter.com/NlhYRCIBql — Jim Swift (@JSwiftTWS) 17 de fevereiro de 2018

Confira alguns comentários de usuários do Twitter:

I love the wig on the logo. pic.twitter.com/3GHeWtr6m8 — Daragh (@daragh71) 17 de fevereiro de 2018

Tradução: Eu adorei a peruca no logo

“Build that wall...but not around your heart.” https://t.co/5koXnBvLoe — Charlie Sundin (@SunnyDCharChar) 18 de fevereiro de 2018

Tradução: Construa o muro, mas não ao redor do seu coração