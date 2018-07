Conheça o Museu do Sorvete, inaugurado em Los Angeles

Atração fica até dia 29 de maio em Los Angeles Foto: silviarita/ Pixabay

No último dia 22 o Museu do Sorvete foi inaugurado em Los Angeles, nos Estados Unidos. O projeto itinerante esteve em Nova York em 2016 e acaba de chegar a costa oeste e pode ser visitado até o dia 29 de maio - no entanto, a primeira leva de ingressos que foi colocada à venda acabou rapidamente.

Ao chegar, os visitantes pegam um pedaço de chocolate e, caso tenha um bilhete dourado nele, ganham algo da loja de presente! Ao todo são dez salas e ao longo do passeio as pessoas podem provar sorvete, um cone de cookies, o doce japonês mochi, ursinhos de gelatina e panquecas de sanduíche de sorvete.

Entre as atrações há esculturas de sorvete, uma sala de bananas e uma piscina de granulados coloridos sintéticos. Os ingressos custam 18 dólares para crianças de três a 12 anos e 29 dólares para quem tem entre 12 e 60 anos.

Veja imagens do museu:

No better way to spend a SUNDAE than in a #sprinklepool! ✨ #museumoficecream (: @captaincami) Uma publicação compartilhada por MUSEUM OF ICE CREAM (@museumoficecream) em Abr 23, 2017 às 7:04 PDT

Popsicle nap anyone? ❤️✨! Get ready ice cream lovers, the taste of sweet ice cream and popsicles are only days away! #museumoficecream (: @jessnritz) // (Popsicles by @bakersson) Uma publicação compartilhada por MUSEUM OF ICE CREAM (@museumoficecream) em Abr 20, 2017 às 4:28 PDT

Melted ICE CREAM never looked so good ❤️! Special shoutout to the uber talented @abelbentin, for his stunning installation! T-MINUS 1 DAY TILL WE OPEN! #museumoficecream (: @ginsberggaleria) Uma publicação compartilhada por MUSEUM OF ICE CREAM (@museumoficecream) em Abr 21, 2017 às 11:59 PDT