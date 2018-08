Conheça Nyankichi, o gato mais fotogênico do mundo

Nyankichi posa em belos cenários Foto: Instagram/@noraneko_nyankichi

A internet já se encantou com Chiquinho, o gato motoqueiro, e com Branco, o gato considerado o melhor aluno de uma universidade. Agora, a sensação do momento é Nyankichi, o gato modelo.

Seu dono, um japonês da província de Kagoshima, gosta de viajar pelo seu país e seu pet é também seu companheiro de aventuras. O rapaz tira muitas fotos durante as viagens e criou uma conta nas redes sociais para postar os registros do bichano.

As imagens são tão belas que os perfis dedicados ao animal ganharam milhares de seguidores, muitos dos quais chegam a considerar Nyankichi como o gato mais fotogênico do mundo.

Confira algumas fotos do gatinho:

Uma publicação compartilhada por Nyankichi Noraneko (@noraneko_nyankichi) em 16 de Mar, 2018 às 4:09 PDT

Uma publicação compartilhada por Nyankichi Noraneko (@noraneko_nyankichi) em 28 de Mar, 2018 às 8:53 PDT

Uma publicação compartilhada por Nyankichi Noraneko (@noraneko_nyankichi) em 21 de Mar, 2018 às 3:02 PDT

Uma publicação compartilhada por Nyankichi Noraneko (@noraneko_nyankichi) em 27 de Mar, 2018 às 11:10 PDT

Uma publicação compartilhada por Nyankichi Noraneko (@noraneko_nyankichi) em 31 de Mar, 2018 às 11:33 PDT

Uma publicação compartilhada por Nyankichi Noraneko (@noraneko_nyankichi) em 16 de Mar, 2018 às 8:19 PDT

Uma publicação compartilhada por Nyankichi Noraneko (@noraneko_nyankichi) em 2 de Mar, 2018 às 7:09 PST