Conheça Marcos Bolinho, o 'Rei dos Trocadilhos'

Jornalista esportivo, Bolinho está de olho no 'Brasileirão'. Foto: Facebook / marcos.bolinho9

Atenção: esta matéria pode conter um teor elevado de piadas e trocadilhos, e não é recomendada para quem estiver comendo pavê.

Você já ouviu falar nos trocadilhos do Bolinho? Não? Então não sabe o que está perdendo! Por conta de seu bom-humor e criatividade para encaixar expressões em situações inusitadas, seus posts vem chamando atenção nas redes sociais, como você pode ver abaixo.

O jornalista Marcos Bolinho é conhecido pelo bom-humor nas redes sociais. Foto: Facebook / marcos.bolinho.9

"Nem sempre o resultado agrada, mas, no geral, as pessoas curtem. Modéstia à parte, tenho uma boa média de aproveitamento", contou ao E+ o jornalista carioca, que tem especial apreço por comparações com o mundo esportivo: "Arrancar o riso das pessoas para mim é como fazer um gol, dar um nocaute!".

Quem sabe com Bolinho em campo não teríamos levado pelo menos 7 x 2? Foto: Facebook / marcos.bolinho.9

"Sempre tive o maldito e incurável vício do trocadilho. É mais forte do que eu. Mas é uma coisa natural, sem forçação de barra. Faço trocadilho com tudo, nome das pessoas, músicas famosas, títulos de filme...", complementa.

Sem forçar a barra? E como explicar a imagem abaixo, senhor Marcos?

Nessa ele forçou a barra. Foto: Facebook / marcos.bolinho.9

Para finalizar, separamos os 30 melhores trocadilhos publicados por Bolinho em seu Facebook.

