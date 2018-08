Conheça Mallory, a youtuber que pinta quadros com cenas de jogos de videogame

Pintora recria 'games' clássicos em seu canal no Youtube. Foto: Facebook / MalMakes

A artista plástica norte-americana Mallory Georg parou de dar aulas de arte no ensino médio para mostrar ao mundo que é possível unir o mundo artístico com o dos gamers de um jeito criativo. Ela é dona do canal MalMakes, no Youtube, onde aparece pintando cenas de jogos em quadros.

Mallory retrata em sua conta todo o processo de criação em poucos minutos por meio do recurso time-lapse, publica workshops detalhados de cada tela produzida e tem um curso aberto e gratuito de introdução à pintura.

“Videogames são uma grande paixão minha e isso é o que eu faço em período integral. Por isso, quando você compra um pôster meu, faz uma oferta em uma tela minha ou se torna meu patrocinador, está me ajudando a manter esse conteúdo”, afirma na descrição de seu canal. Mallory também vende cadernos, almofadas e relógios com suas obras estampadas nos Estados Unidos.

A youtuber já retratou cenas clássicas de Pokémon, Super Mario, The Legend of Zelda e Sonic. Veja abaixo um exemplo.

