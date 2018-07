Conheça Khaleesi, a buldogue que ‘salva’ personagens em apuros nos filmes de terror

Cadelinha não se deixa intimidar pelos filmes de terror Foto: Eric Thayer/ Reuters

Enquanto estatísticas mostram que a Netflix ultrapassou em número de assinantes os grupos de TV a cabo nos Estados Unidos, uma cadela da raça buldogue deve ser uma das mais novas assinantes do serviço de streaming, uma vez que ela adora ver filmes, mas não pode ir ao cinema.

Khaleesi, a cadelinha, prefere o gênero de terror. Ainda bem que ela não vai ao cinema, pois a mascote é daquelas que não assistem a um filme em silêncio. Pelo contrário, nas cenas mais tenebrosas ela late enfurecidamente para “espantar” os personagens maus.

“Khaleesi está em ação novamente, salvando os humanos dos filmes de terror”, relatou seu dono, o usuário @Elvis and Khaleesi, em um vídeo postado no último domingo, 18.

No vídeo, a cadelinha assiste a um filme de terror sem mexer um músculo. Na cena, a atriz principal se esconde embaixo das cobertas para não ver um espírito maligno. O suspense pesa no ar. Quando o demônio enfim aparece, felizmente Khaleesi está lá para latir e avançar na tela para espantar a criatura do mau e salvar a personagem.

Confira o vídeo da buldogue destemida: