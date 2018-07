Conheça Frei Bigode, cachorrinho 'religioso' que tem feito sucesso nas redes sociais

Um mosteiro da cidade de Cochabamba, na Bolívia, ganhou mais um religioso: Carmelo, um cachorro da raça Schnauzer que tem feito bastante sucesso nas redes sociais. Foto: Kasper Mariusz Kapron Ofm

Há quatro meses, os monges franciscanos ganharam o animal dos fiéis que frequentam a igreja do local e o batizaram de Carmelo, em homenagem a um dos religiosos do mosteiro.

O bichinho ganhou um hábito semelhante ao usado pelos monges e o inevitável aconteceu: as imagens viralizaram na web. O sucesso foi tão grande que Carmelo ganhou outro nome na internet: Frei Bigode.

"Temos uns fantoches que usamos para animar as crianças, e um dos fantoche tinha este hábito. Aproveitamos para colocar nele", explicou Frei Jorge Fernandez ao ATB Notícias, sobre a roupa usada pelo animal. "Morde tudo, destroça, tira as coisas do lugar. Nos damos conta das coisas quando as encontramos no jardim."

Veja abaixo as fotos de Frei Bigode: