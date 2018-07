Conheça Dona Isonete, uma mulher viciada em Tupperware 

Cada novidade da Tupperware que está na revista, Dona Isonete compra Foto: Facebook/ Alice Tupperware Quirinopolis

As pessoas têm vícios diferentes. Alguns jogam, outros bebem... Dona Isonete é viciada em comprar Tupperware. Em sua cozinha, em Quirinópolis, Goiás, ela guarda tantas vasilhas e garrafas da marca que já nem sabe quantas são.

O encanto de Dona Isonete começou por causa de uma vizinha. "Um dia ela me mostrou as vasilhas, ela me mostrou uma 'criativa' roxa que eu tenho aqui, foi a primeira. De lá pra cá, fui comprando. Tinha uma vizinha que vendia", relembra. Ela chegou a fazer um consórcio de R$ 500 reais para comprar mais itens.

Hoje, as compras são mais esporádicas. "Compro moderadamente, porque quase todas eu já tenho. Só compro as novidades... Não posso nem ver que quero comprar".

Ao E+, ela diz que são tantos Tupperwares que nem todos já foram usados. "Tem muitos que eu nunca usei, que são novos". Normalmente, ela usa as vasilhas para guardar frutas e legumes e todas as garrafas que tem na geladeira são da marca.

Dona Isonete assume que é viciada em comprar os itens. "Eu amo elas! Cada revista que vem, vem uma mais bonita", explica. Com o amor, vem o cuidado: ninguém, além dela, pode lavar 'as suas meninas', como chama as vasilhas Tupperware.

Em um vídeo seu, em que mostra parte de sua coleção, ela diz que já deixou de pagar contas para comprar os produtos, mas a história é um pouco diferente. "A mulher [revendedora] chegou aqui em casa e eu estava saindo para pagar água e energia. Eu deixei de ir para ver as vasilhas. No vídeo, as pessoas entenderam que eu deixei de pagar, mas eu só paguei no dia seguinte".

Assista ao vídeo de Dona Isonete, em que ela mostra sua coleção: