Conheça aplicativos que te ajudam a cumprir metas e objetivos

Apenas 8% das pessoas são sempre bem-sucedidas em cumprir as resoluções de ano-novo. Foto: TeroVesalainen/Pixabay

Quão difícil é para você cumprir seus objetivos? Tempo, disposição e, principalmente, determinação podem faltar no caminho que leva ao que queremos. No começo do ano, por exemplo, as resoluções de ano novo já começam a ser quebradas. Segundo uma pesquisa, apenas 8% das pessoas são sempre bem-sucedidas nessa empreitada.

"Mudar o comportamento requer muita dedicação e trabalho diário. É muito importante que a pessoa invista no autoconhecimento e defina metas que sejam atingíveis em tempo hábil", diz Milene Rosenthal, psicóloga especializada em terapia cognitiva.

Segundo a especialista, alcançar essas metas e objetivos requer planejamento e é por falta dele que, muitas vezes, as promessas acabam morrendo no meio do caminho, pois só o desejo não é suficiente. "O que fará a grande diferença nesse processo é colocar em prática o que foi planejado para que o resultado apareça".

Pensando que a rotina é cada vez mais intensa e repleta de compromissos, o E+ selecionou alguns aplicativos que vão te ajudar a seguir em frente com seus planos e atingir suas metas e objetivos este ano e sempre. Confira a seguir:

Mudar hábitos e perder peso

Emagreça Sem Dieta aposta na mudança de hábitos cotidianos para o emagrecimento. Foto: Emagreça Sem Dieta

Promessa número um no começo de cada ano, mas não só, perder peso está completamente relacionado à mudança de comportamento. Pensando também que o emagrecimento começa no cérebro e não no estômago, o aplicativo Emagreça Sem Dieta simplifica o processo e dá tarefas diárias para serem cumpridas - muitas delas não relacionadas a alimentação. Na descrição do app, fala-se em ações que "elevam sua percepção de estar fazendo algo bom". A quebra de rotina aumentaria a motivação das pessoas no objetivo de perder peso.

Controlar e melhorar a alimentação

MyFitnessPal ajuda no controle da alimentação. Foto: MyFitnessPal

O MyFitnessPal permite que você acompanhe sua ingestão de alimentos, água e atividades físicas, com contagem de calorias, gorduras e proteínas por exemplo. É possível colocar suas medidas atuais e estabelecer metas. De acordo com o seu objetivo e informações pessoais, o aplicativo te orienta a consumir um determinado número de calorias por dia. Com o acompanhamento, ele te informa em qual refeição você consumiu mais nutrientes.

Fazer exercícios físicos

8fit fornece exercícios diários que podem ser feitos em casa. Foto: 8fit

Na questão tempo, ir à academia pode ficar fora dos planos de muitas pessoas. Os minutos de deslocamento e de duração do treino, que pode chegar e passar de uma hora, torna-se inviável, mas nem é preciso tanto para se exercitar diariamente. O aplicativo 8fit oferece, de acordo com seu objetivo e condições, exercícios que podem ser feitos em casa, alguns com duração de dez minutos ou menos. Vídeos e explicação por escrito dos movimentos auxiliam na execução.

Caso você embarque nessa aventura, o E+ dá uma dica: para fazer exercícios em casa sozinho, sem orientação de um profissional, é indicado que, no mínimo, você já tenha feito algum tipo de atividade física e, se possível, acompanhado. Conhecer bem as posturas e os limites do próprio corpo é essencial para evitar lesões.

Economizar dinheiro

Guia Bolso ajuda no controle das finanças pessoais. Foto: Guia Bolso

Aqui, o primeiro passo é fazer um raio-x das suas finanças, saber onde você gasta mais dinheiro, com o que gasta e quais são suas dívidas. O Guia Bolso é um dos mais conhecidos aplicativos que auxiliam nessa tarefa e, a partir disso, te indica quanto é preciso economizar para conseguir comprar algo que você queira. Dica do E+: ao economizar dinheiro, o próximo passo é investi-lo para que ele se multiplique sozinho. O site Seu Dinheiro, aberto e voltado a investidores pessoa física, fornece informações para que as pessoas decidam melhor como aplicar seus recursos.

Cuidar da saúde mental

Headspace ensina técnicas de atenção plena. Foto: Headspace

Esse deveria ser o primeiro tópico da lista de objetivos de qualquer pessoa. Afinal, cuidar da saúde mental é cuidar da vida como um todo, sendo que não basta apenas estar com a carteira e o físico em dia. Tirar uns minutos do dia para meditar e se tranquilizar é possível com o Headspace, um aplicativo que fornece prática de meditação guiada e técnicas de atenção plena em alguns minutos. O detalhe é que ele está disponível apenas em inglês.

TelaVita conecta pacientes a psicólogos. Foto: TelaVita

Entre os que têm versão em português está o Medite.se, aplicativo indicado para quem está começando no universo da meditação - mas há sessões avançadas também. Para quem busca um atendimento prático com psicólogos, o site TelaVita conecta os profissionais a pacientes. Por meio da plataforma, o usuário pode escolher a especialidade (depressão, família ou relacionamento, por exemplo) e um sistema inteligente indicará quais são os profissionais cadastrados que estão aptos a atendê-lo. O atendimento agendado tem duração média de 50 minutos.

Ler mais livros

O Minha Leitura permite criar notificação para não perder a hora da leitura. Foto: Minha Leitura

Se você gostaria de cumprir a meta daquele amigo que leu um livro por semana no ano anterior, saiba que é possível, ainda mais com um 'empurrãozinho'. Com o aplicativo Minha Leitura, você pode gerenciar e incentivar a leitura de livros, ver quanto progrediu, inserir notas e criar notificações para não perder o horário de ler.

O Skoob se tornou uma comunidade de leitores, em que é possível criar uma estante virtual e metas de leitura. Foto: Skoob

Outra ferramenta bem conhecida dos leitores assíduos é o Skoob (que também é site), no qual você registra seus livros em uma estante virtual, cria meta de leituras, lê resenhas e pode compartilhar tudo isso com amigos. Os programas de assinaturas de livros também são uma recomendação para quem busca ter sempre um exemplar para ler.