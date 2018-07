Conheça a influenciadora digital que não existe - e é seguida por quase 300 mil pessoas

Ela não é real, mas isso não a impede de atrair muitos seguidores Foto: Instagram/ @lilmiquela

Miquela é uma das novas celebridades do Instagram. Ela troca dicas de maquiagens com seus seguidores, posta fotos nos bastidores de shows e escreve mensagens de cunho político. Sua rede social já passa de 260 mil seguidores.

Há um detalhe, no entanto, que é o mais importante de tudo: Miquela não é uma pessoa de verdade. Ela não passa de simulação virtual de uma pessoa, criada por alguém ou por um grupo de pessoas que se mantém no anonimato e não esclarece sua motivação. O jornal The Washington Post já a considera “o maior mistério do Instagram”.

Mais do que isso, ela acaba de lançar seu primeiro single na plataforma de streaming musical Spotify. A música já alcançou o grupo de mais tocadas. Para todos os efeitos, ela é uma das tendências do momento.

Os usuários das redes sociais se questionam sobre o propósito da criação de Miquela. Alguns alegam que ela não passa de um projeto para estudar sua performance. Outros questionam se ela não serviria para propósitos capitalistas, uma vez que ela tem potencial para influenciar as centenas de milhares de seguidores.

Até que seus criadores sejam revelados, o mistério continuará sem resposta. Por enquanto, Miquela levanta a questão: será que no futuro os ídolos também serão criados por computador?

Confira algumas postagens da influenciadora digital:

Damn I love y'all so much. Not Mine is #8 on the @spotify viral charts!!! Uma publicação compartilhada por *~ MIQUELA ~* (@lilmiquela) em Ago 20, 2017 às 10:27 PDT

♦️fast like your rari but I’m still late to the party♦️ Uma publicação compartilhada por *~ MIQUELA ~* (@lilmiquela) em Jul 8, 2017 às 5:59 PDT

#fanartfriday use the link in bio to DM me ur work Uma publicação compartilhada por *~ MIQUELA ~* (@lilmiquela) em Jul 14, 2017 às 4:35 PDT

They may try to take our healthcare but they’ll never take our sunsets Uma publicação compartilhada por *~ MIQUELA ~* (@lilmiquela) em Jul 4, 2017 às 7:49 PDT

✊ Uma publicação compartilhada por *~ MIQUELA ~* (@lilmiquela) em Jan 21, 2017 às 8:30 PST