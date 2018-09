Conheça a história de Frank, o gato que nasceu com quatro orelhas

Frank leva uma vida normal hoje e interage com os outros animais do seu lar. Foto: Instagram / @frank_n_kitten

Um filhote de gato foi encontrado pela ONG Geelong Animal Welfare Society numa casa em Geelong, na Austrália, junto ao seu irmão em fevereiro deste ano. O felino, que na época tinha dez meses, preocupou a equipe de resgate por não ter o olho direito e precisar de uma cirurgia. Contudo, o que mais surpreendeu foi a presença de um par extra de orelhas.

O animal foi levado à clínica veterinária e cativou os cuidadores pela sua característica peculiar, em especial Georgia Anderson. "Ele estava sentindo muita dor, mas a primeira coisa que fez quando o peguei foi esfregar seu rosto no meu", recordou em entrevista ao portal americano de direitos animais The Dodo.

Assim, a voluntária se apaixonou pelo bichano, apelidado de Frank, e resolveu abrigá-lo temporariamente em sua casa para cuidar dele durante o pós-operatório.

Georgia já tinha feito isso com cerca de 80 gatos no ano anterior, e o pequeno poderia ser só mais um em meio aos outros. No entanto, o novo morador se tornou mais especial que os demais e a mulher resolveu adotá-lo. "Ele foi o primeiro que eu sabia que iria me arrepender de devolver", confessou.

Hoje, com um ano e cinco meses, Frank vive com três outros gatos - Toothless, Mina e Lucius Malfoy - e um cachorro da raça Beagle chamado Dudley, numa relação de muito companheirismo. "Ele mudou a vida de Lucius. Os dois amam estar um perto do outro. Quando o peguei, o bichano era tímido, mas ele tem se mostrado mais desde a vinda de Frank", afirmou Georgia.

Apesar do felino ter melhorado, um outro problema de saúde marcou sua vida. Por ter nascido com os dentes superiores mais para frente do que o normal, ele perderá os caninos inferiores assim que crescerem. "Se eles não forem removidos, Frank terá problemas no palato quando ele fechar a boca. Os caninos superiores podem permanecer, mas provavelmente vão sair de sua boca como pequenos dentes de vampiros", explicou Georgia.