Conheça a gata que 'participa' de produções como 'GoT' e 'O Rei Leão'

Owl Kitty estrela como protagonista em 'O Rei Leão'. Foto: Instagram/owl__kitty

O carisma e o charme da gata Lizzy, mais conhecida como Owl Kitty, está consquistando a internet. E não é apenas porque ela é fofa. A felina de dois anos de idade, que mora em Portland com seus tutores, é estrela de produções famosas como Game of Thrones e O Rei Leão. Tudo isso possível por meio da edição de vídeos.

No Instagram, o cineasta e editor de vídeos Thibault Charroppin compartilha seu trabalho dirigindo a gatinha em um fundo verde de chroma key, técnica de efeito especial para criação de fundos fictícios.

Entre as cenas protagonizadas por ela está o clássico trecho de Titanic em que Jack resolve fazer um desenho de Rose. Na versão de Owl Kitty, a gata está deitada sobre o sofá olhando para o artista.

A felina também surge em momentos históricos: em aparições no Oscar e no colo do príncipe Harry ao lado de Meghan Markle. Confira abaixo algumas participações dela na televisão e no cinema: