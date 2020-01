Conheça a gata Meow Meow, nova 'Grumpy Cat' das redes sociais

Gata parece estar sempre com uma cara de brava Foto: Instagram / @the_cat_named_meowmeow

Meow Meow - ou lady Meow Meow, segundo sua conta no Instagram - é uma gata que tem chamado atenção por uma característica estranha: ela parece estar sempre brava. A aparência, segundo a dona do animal, faz com que ela tenha uma “pegada de Batman”.

Apesar disso Clare, a dona de Meow Meow, comenta que a gata pode parecer brava, mas consegue ser bastante doce. “Ela tem um estilo próprio”, disse a moradora de Taiwan em entrevista para o E+.

“Você não pode forçá-la a comer se ela não gosta da comida. Às vezes ela só quer ficar sozinha e às vezes quer que alguém fique fazendo carinho nela”, comenta Clare.

A gata tem sido comparada com o Grumpy Cat, outro gato que se tornou um famoso meme na internet por também parecer sempre bravo Foto: Instagram / @the_cat_named_meowmeow

Uma característica que Meow Meow tem e Clare sempre busca destacar é a elegância. “Quando eu fiquei no hospital para o tratamento de hipertireoidismo e quarentena, eu ainda mantive minha elegância”, diz uma das publicações. Na conta do Instagram de Meow Meow é dito que ela “quer ser uma princesa, mas parece mais com uma rainha”.

Clare comenta que conheceu Meow Meow há mais de dez anos. Em 2009 ela procurava um gato para adotar e encontrou o animal, que na época tinha cerca de 10 meses de idade.

“Minha primeira reação foi notar que ela [Meow Meow] tinha olhos azuis lindos, mas parecia assustada”. A jovem descobriu que a gata havia sido abandonada pela dona anterior, e decidiu adotá-la no mesmo dia.

Ela também destacou que Meow Meow tem uma ótima amizade com a mãe de Clare. “Eu acho que ela cuida da minha mãe. Eu trabalhei fora, no Japão, durante um ano, e minha mãe ficou morando sozinha, ela teve depressão por muitos anos e precisava tomar remédios. Meow Meow fez ela se sentir feliz novamente”, relata Clare.

A dona de Meow Meow diz que, embora a cara de rabugenta, o animal é bastante doce Foto: Instagram / @the_cat_named_meowmeow

Clare também comentou que, embora Meow Meow tenha chamado bastante atenção na internet, em especial com comparações com o meme do Grumpy Cat (gato rabugento), baseado em fotos da gata Tardar Sauce, que morreu em maio de 2019, ela espera que sua gata seja lembrada como corajosa e doce, e não apenas como rabugenta.

Ela também revela que chegou a penhorar a casa e abandonar o emprego para conseguir que Meow Meow viajasse para os Estados Unidos, onde a gata recebeu tratamento para os problemas que possui na glândula tireoide. “Ela mudou minha vida”, conclui Clare.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais