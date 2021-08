Conheça 15 personalidades que investem no mercado da maconha

O casal de músicos Jay-Z e Beyoncé investem no mercado da maconha. Foto: Chad Batka/The New York Times

Apesar do tabu em torno da maconha e da ilegalidade em muitos países, como o Brasil, o uso recreativo, terapêutico e outros fins da planta já movimentam um mercado bilionário no mundo. Muitas personalidade fazem parte desse negócio promissor, como Beyoncé, Whoopi Goldberg, Mike Tyson, Jay-Z e muitos outros.

Segundo o centro de pesquisa BDSA divulgado em março deste ano, as vendas globais de cannabis alcançaram quase 21,3 bilhões de dólares em 2020, um aumento de 48% em relação às vendas de 2019. Segundo a pesquisa, os números podem chegar a 55,9 bilhões de dólares em 2026.

A cantora Beyoncé revelou à Harper’s Bazaar deste mês que está construindo uma fazenda para o cultivo de maconha e mel para uso terapêutico. “Descobri o CBD [canabidiol] em minha última turnê e experimentei seus benefícios para dores e inflamações. Isso ajudou nas minhas noites e na agitação que vem por não conseguir dormir”, contou a artista. Diante dos benefícios do canabidiol, a cantora decidiu investir na planta. Tenho tanto a compartilhar e há mais por vir!"

A cantora se junta a uma longa lista de famosos que investem no ramo. Seu marido, o rapper Jay-Z, lançou em 2020 sua marca para venda da maconha recreativa, liberada na maioria dos estados norte-americanos para maiores de 21 anos. A Monogram, em parceria com a empresa Caliva, possui um cultivo personalizado e uma plataforma exclusiva de e-commerce. O astro do rap é também responsável pela estratégia da nova marca da TPCO, fusão das empresas de cannabis Caliva e Left Coast Ventures, com uma projeção de receita na casa dos 334 milhões de dólares em 2021, segundo a BBC.

A Left Coast Ventures of California também tem uma parceria com o guitarrista mexicano Carlos Santana, para a criação da Mirayo por Santana, marca de produtos terapêuticos à base de maconha.

Carlos Santana é proprietário da Mirayo por Santana. Foto: John Francis Peters/The New York Times

O cantor John Legend investiu no setor em 2019 com a empresa PlusCBD, cujo produto mais famoso são gomas comestíveis à base do CDB.

John Legend investiu na empresa PlusCBD Foto: REUTERS/Danny Moloshok

A atriz Gwyneth Paltrow é CEO e fundadora da Goop, empresa de artigos de luxo voltada para o bem-estar. A vencedora do Oscar defende o uso da cannabis como um ingrediente para produtos variados. No início do ano ela se tornou uma das apoiadoras da Cann, fabricante de bebidas que aposta na infusão de cannabis como alternativa ao álcool.

Gwyneth Paltrow é fundadora da Goop e apoiadora da Cann Foto: Ryan Pfluger/The New York Times

Mike Tyson possui uma fazenda de aproximadamente 160 mil metros quadrados na Califórnia, a Tyson Ranch, para cultivo de várias espécies de maconha. A planta é usada nos produtos da marca Tyson Holistic Holdings, que vão de comidas a relaxantes musculares. A lenda do boxe, que chegou a decretar falência em 2003, salvou suas finanças com o investimento.

Mike Tyson tem a marca Tyson Holistic Holdings Foto: Steve Marcus/Reuters

O rapper Snoop Dogg vende a erva Indica e Sativa na Califórnia (EUA), onde a planta foi legalizada. A sua empresa Leafs by Snoop foi lançada em 2015. Em 2018, o músico se juntou à Karan Wadhera e Ted Chung e criou um fundo de investimentos para o mercado da cannabis, a Casa Verde Capital, que segundo o TechCrunch fechou 2020 com uma carteira de aproximadamente 200 milhões de dólares.

Snoop Dogg criou a empresa Leafs by Snoop e o fundo de investimentos Casa Verde Capital Foto: Jonathan Alcorn/Reuters

O rapper Wiz Khalifa também tem sua própria marca, a Khalifa Kush, para venda de variedades da maconha na Califórnia. O app Wiz Khalifa Weed Farm ensina a cultivar e colher a erva. Em 2018, o músico se associou à Supreme Cannabis para vender óleos derivados da cannabis para o Canadá.

Wiz Khalifa tem sua marca Khalifa Kush e é sócio da Supreme Cannabis Foto: Serjão Carvalho / Estadão

O rapper canadense Drake lançou em 2019 a More Life Growth Company, em parceria com a mega produtora de maconha Canopy Growth Corp, para comercializar os produtos no seu país.

Drake lançou a More Life Growth Company Foto: Mark Blinch/Reuters

A atriz e cantora norte-americana Miley Cyrus é uma das investidoras do Lowell Farms, café em Los Angeles (Califórnia) inaugurado em 2019, que tem a erva no cardápio.

Miley Cyrus é investidora do Lowell Farms Foto: Idris Solomon/ Reuters

A atriz Bella Thorne se juntou à California Glass House Group para fazer sua marca de cannabis, chamada Forbidden Flowers. Ela afirmou à revista Forbes que seus produtos ajudam a aliviar os sintomas da ansiedade.

Bella Thorne criou a marca Forbidden Flowers Foto: Instagram / @bellathorne

A atriz Marina Ruy Barbosa e a empresária Vanessa Ribeiro lançaram em novembro de 2020 a marca de roupas Ginger, que usa a fibra de cânhamo na sua produção, planta da família da maconha.

Marina Ruy Barbosa criou a marca de roupas Ginger Foto: Grey/P&G

A vencedora do Oscar Whoopi Goldberg, investiu em produtos medicinais à base de canabidiol para mulheres que sofrem de TPM (tensão pré-menstrual). A empresa Whoopi & Maya atuou de 2016 a 2020, quando chegou ao fim por atritos com a empresária Maya Elisabeth. Em maio, a atriz anunciou sua volta ao mercado com a empresa Emma & Clyde, de produtos e acessórios para fins medicinais e recreativos. Whoopi já declarou que usa a cannabis para tratar dores de cabeça causadas pelo glaucoma.

Whoopi Goldberg criou a empresa Emma & Clyde Foto: Danny Moloshok/Reuters

O ator e comediante canadense Seth Rogen criou a marca Houseplant, que vende variedades da erva e outros produtos à base de CBD, como bebidas. A empresa também foca na educação e consumo seguro.

Seth Rogen criou a marca Houseplant Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

Kourtney Kardashian lançou em 2019 produtos cosméticos com canabidiol. A primogênita Kardashian afirma que o ingrediente potencializa o efeito do ácido hialurônico. “A combinação é mágica”, afirmou a empresária em sua rede social na época.