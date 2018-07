Conheça a porquinha Lilou, a mais nova funcionária do aeroporto de São Francisco

Foto: San Francisco International Airport via AP

Com unhas vermelhas, saia tule e um colete que diz 'me agrade', a porquinha Lilou é a mais nova funcionária do aeroporto de São Francisco, nos Estados Unidos.

Ela faz parte de um grupo de animais terapêuticos conhecido como 'Wag Brigade', algo como 'Brigada Divertida', que passeia pelos terminais e recebe os viajantes.

Nas fotos abaixo, Lilou e sua dona, Tatyana, recebem crianças no aeroporto:

Foto: San Francisco International Airport via AP

Foto: San Francisco International Airport via AP

Com informações da AP.