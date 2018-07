Confusão de companhia aérea manda cachorro para cidade errada

Cooper fugiu quando chegou ao destino final errado Foto: Gsquare/ Pixabay

Cooper, um labradoodle (mistura das raças labrador e poodle), se perdeu ao viajar de avião. Ele deveria sair de Nova Scotia para chegar em Newfoundland, ambos no Canadá. No entanto, houve erro e o cão foi parar a dois mil quilômetros do destino correto e chegou a Ontário.

Em entrevista à CBS, Terri Pittman, dona de Cooper, disse que recebeu uma ligação da companhia aérea, WestJet: "Recebi uma ligação dizendo que eles colocaram meu cachorro no voo errado, para um destino totalmente diferente". Ao saber, ela foi até Hamilton para achar o cão.

Quando Cooper chegou, a equipe da companhia aérea o levou para dar uma volta para fazer suas necessidades, mas ele escapou. Quando chegou a Hamilton, Terry e diversos voluntários saíram em busca do cão. Ele foi encontrado dois dias depois por moradores locais "faminto e molhado", de acordo com a CBS.

"A comunidade de Mount Hope e Hamilton foi incrível", disse a dona de Cooper. Em seu Facebook, ela agradeceu a todos que a ajudaram. "Esse cão significa tudo para mim, e pensar em perdê-lo me deixou doente."