Confira três dicas para aproveitar o fim de semana ao ar livre

Fiesta de los Muertos. Foto: Divulgação

A Fiesta de los Muertos, tradicional celebração dos mortos no México, acontece em São Paulo no Memorial da América Latina no sábado, 29, e no domingo, 30. Na programação da festa, tem exibição de filme, concurso de fantasia e oficinas. E, como uma boa celebração, também tem venda de comidas típicas. O horário do evento é das 12h às 20h.

Na Praça Roosevelt, no Centro, acontece o EntreOlhares, um experimento de conexão humana. O evento, no sábado, 29, faz parte de um movimento para incentivar a troca de olhares em locais públicos e ocorre simultaneamente em outras cidades do mundo, como Rio de Janeiro, Nova York e Londres. A partir das 16h, os interessados em participar podem levar cangas, tapetes de yoga ou cadeiras para sentar e esperar um desconhecido para a troca de olhares.

Para o domingo, a opção é ir ao ZenFest com Gastronomia do bem, um festival indiano e vegano com apresentações de dança típicas, meditação coletiva e prática de yoga. O evento é das 11h às 20h, no campo de futebol da Associação Atlética de Medicina da USP, ao lado do Hospital Clínicas.