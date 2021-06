Confira a programação completa de lives de Festa Junina

Wesley Safadão, Gilberto Gil, Juliette e Elba Ramalho farão lives juninas Foto: Instagram/ @wesleysafadao/ Instagram/ @gilbertogil/ Instagram/ @elbaramalho

Devido a pandemia da covid-19, o Brasil não poderá ter uma das comemorações mais tradicionais: a festa junina. No entanto, diversos artistas se reuniram para levar a celebração, remotamente, para a casa das pessoas.

As lives juninas vão contar com grandes nomes da música brasileira. São eles: Gilberto Gil, Elba Ramalho, Alceu Valença, Wesley Safadão, Solange Almeida, entre outros.

A novidade é a participação de Juliette, a vencedora do Big Brother Brasil 21, em alguns desses eventos. A paraibana vai estrear nos palcos neste domingo, 13, em show online com Gilberto Gil.

A maquiadora também vai marcar presença no Arraiá do Safadão, no dia 19 de junho, junto com Alceu Valença. Além disso, a ex-sister vai cantar junto com Elba Ramalho, no dia 23 de junho, no São João de Campina Grande.

O festival começa neste sábado, 12, e será transmitido no canal do Youtube da Prefeitura de Campina Grande, que só dará mais informações da programação do evento na noite desta sexta-feira, 11, em uma live.

Outra festa junina que poderá ser acompanhada virtualmente é o festival São João de Todos, que terá apresentações de mais de 40 nomes importantes da cena nordestina. Começando no dia 16 de junho e seguindo até o dia 27, as lives terão como palco uma cidade cenográfica em Fortaleza.

Confira abaixo a programação completa de lives juninas

Domingo, 13, às 18h: Arraial do Gil

Descrição do evento: Gilberto Gil vai apresentar na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, sucessos como Toda Menina Baiana, Andar com Fé, Esperando na Janela, Asa Branca, entre outras. A live terá a participação da ex-BBB.

Onde assistir: Globoplay e Multishow

Quarta-feira, 16: São João de Todos

Atrações: Eliane, Saia Rodada e Daniel dos Teclados

Onde assistir: Canal oficial do Sua Música no YouTube

Quinta-feira, 17: São João de Todos

Atrações: Biu do Piseiro, Vitor Fernandes, Gil Bala, Aldair Playboy

Onde assistir: Canal oficial do Sua Música no YouTube

Sexta-feira, 18: São João de Todos

Atrações: Pisadinha de Luxo, Forró do HF, Tarcísio do Acordeon, João Gomes e Renno

Onde assistir: Canal oficial do Sua Música no YouTube

Sábado, 19: São João de Todos

Atrações: Samyra Show, Solange Almeida, Yuri Pressão e Rogerinho

Onde assistir: Canal oficial do Sua Música no YouTube

Sábado, 19: Arraiá do Safadão

Atrações: Wesley Safadão, Juliette Freire, Alceu Valença

Onde assistir: Canal oficial do Wesley Safadão no Youtube

Domingo, 20: São João de Todos

Atrações: Jarly Almeida, Matheus Alves, Priscilla Senna – A Musa e Walkiria Santos

Onde assistir: Canal oficial do Sua Música no YouTube

Quarta-feira, 23: São João de Todos

Atrações: Forró do Bom, Sirano e Sirino, Caninana e Bonde do Brasil

Onde assistir: Canal oficial do Sua Música no YouTube

Quinta-feira, 24: São João de Todos

Atrações: Brasas do Forró, Fulô de Mandacaru e Gleydson Gavião

Onde assistir: Canal oficial do Sua Música no YouTube

Sexta-feira, 25: São João de Todos

Atrações: Banda Styllus, Eduarda Brasil e Mastruz com Leite

Onde assistir: Canal oficial do Sua Música no YouTube

Sábado, 26: São João de Todos

Atrações: Cavalo de Pau, Mara Pavanelly, Wallas Arrais e Limão com Mel

Onde assistir: Canal oficial do Sua Música no YouTube

Domingo, 27 : São João de Todos

Atrações: Eric Land, Lupe Lucena, Luan Estilizado e Lucas Boquinha

Onde assistir: Canal oficial do Sua Música no YouTube

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais