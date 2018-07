Confira 8 feiras de Natal que ocorrem neste fim de semana em SP

São Paulo recebe diversas feiras e bazares de Natal nas próximas semanas Foto: Marcio Fernandes/AE

Já está preparado para o Natal? Faltando duas semanas para a data, São Paulo recebe diversos bazares e feiras de arte, decoração, gastronomia e moda que propõem resolver todas as dúvidas que a hora de comprar presentes pode despertar. Os eventos ocorrem em bairros diversos da cidade e também vendem produtos distintos, desde exemplares típicos de um determinado país até as opções assinadas por designers renomados. Confira abaixo uma seleção com oito bazares realizados nesta e na próxima semana.