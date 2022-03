Confeitaria de Rondônia vira sensação após post de Britney Spears

A confeitaria Flakes foi fundada em Porto Velho, Rondônia, por Leonardo Borges e sua mãe, Laura Vicuna Batista Borges. Foto: Paulo Viana

Imagina uma cantora reconhecida internacionalmente compartilhar um vídeo da sua marca e ainda marcar você nessa publicação? Parece sonho impossível, mas foi o que aconteceu com Leonardo Borges, fundador e CEO da Flakes, uma confeitaria de Porto Velho, Rondônia.

Britney Spears publicou em seu perfil um vídeo de um ovo de Páscoa feito pela confeitaria e colocou o nome da marca na legenda da publicação. No perfil da cantora, o vídeo já tem mais de seis milhões de visualizações.

Em uma entrevista para o Estadão, Leonardo Borges contou que o vídeo já tinha viralizado no Instagram da Flakes antes da publicação da diva pop e acredita que foi isso que o fez chegar até Britney. “Provavelmente foi nesse momento que apareceu no explorar dela, viu, gostou e decidiu compartilhar. Ficamos muito felizes”, fala.

Quem avisou ao fundador da confeitaria foram alguns amigos, mas ele achou que fosse uma brincadeira deles e, assim que viu, ficou surpreso, pois achou muito espontâneo Britney Spears ter mencionado a marca na legenda da publicação.

Antes da cantora postar em suas redes sociais, o ovo se chamava Ovo Dragê e agora ele pode ser encontrado como Ovo Pop Star. Além da confeitaria, Leonardo Borges tem a parte acadêmica da Flakes, com mais de 15 mil alunos em 33 países.

O CEO revela que a receita já foi ensinada para essas pessoas e indicou a eles que colocassem a receita no cardápio: “Tem aluno que já recebeu mais de 50 encomendas do Ovo Britney de um único cliente”.

O Ovo Pop Star fez com que a Flakes recebesse pedidos de outros países, mas Leonardo fala que isso já é comum no dia a dia da confeitaria graças aos vídeos que acabam viralizando no Instagram.

“Praticamente toda semana tem gente de outros países pedindo. Mas, infelizmente, tem um período de consumação porque a nossa produção é local e artesanal. Então, não temos pretensão de enviar para outros locais, mas temos projeto de franquias, que está sendo pensado desde 2021”, fala.

Na publicação de Britney, Leonardo brincou que estava “arrumando as malas para fazer o ovo” lá nos EUA e ele até mandou mensagem para a cantora, falando que “seria um prazer entregar um ovo de Páscoa pra ela” e quem sabe ensiná-la: “Mandei. Vai que, né?”.

O ovo de Páscoa que foi compartilhado por Britney Spears chamava 'Ovo Dragê', mas depois da sensação a confeitaria trocou para 'Ovo Pop Star' ou 'Ovo Britney'. Foto: Paulo Viana

Tanto na publicação da cantora, quanto na da confeitaria, os fãs marcaram presença elogiando o doce. Alguns registraram que estavam lá graças ao post de Britney. “Definitivamente venceram na vida! Vim do post dela”, escreveu uma internauta na publicação.

“Muitos seguidores dela vieram e começaram a seguir a gente. Já foram cerca de 15 mil novos seguidores, e já estamos beirando os 630 mil no Instagram”, fala. Na cidade, a repercussão também foi enorme: “As pessoas estão adorando, apoiando e orgulhosas postando em suas redes sociais”. A família de Borges está se “sentido famosa” e não para de compartilhar as publicações.

O início da Flakes

A Flakes começou em 2016, quando Leonardo Borges cursava medicina e vendia alfajor para ter uma renda extra. Foto: Paulo Viana

O começo da Flakes foi em 2016, quando Leonardo Borges começou a vender alfajor na faculdade de medicina para ter uma renda extra.

Além da confeitaria, o Flakes Academy reúne mais de 40 mil seguidores e 15 mil alunos em 33 países. Nas últimas horas, mais alunos de fora do Brasil buscaram o curso, mesmo sendo só em português: “Tem pessoas que compram e arriscam traduzir”.

“Nunca imaginei criar uma marca de doces e ainda por cima uma marca educacional. Então hoje, além de vender doces, nosso lema é despertar doces momentos e proporcionar momentos únicos, e graças a Deus a gente tem conseguido fazer isso de uma forma muito bacana.”