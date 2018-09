Compartimento de avião se abre e centenas de barras de ouro caem do céu

Barras de ouro caindo do céu? Sim, isso aconteceu na Rússia. Foto: Pixabay

Já imaginou ver ouro literalmente caindo do céu? Foi exatamente isso o que aconteceu na Rússia, quando o compartimento de um avião de carga que levava ouro e prata se abriu e despejou centenas de barras de ouro em diversos locais.

De acordo com o The Guardian, foram ao menos três toneladas de ouro caídas do avião da companhia aérea Antonov na última quinta-feira, 15. O avião havia acabado de sair de um aeroporto em Yakutsk, na região da Sibéria, quando o compartimento abriu.

O avião então teve de voltar ao aeroporto, e a Polícia imediatamente cercou o local para evitar que as pessoas fossem até lá para coletar barras de ouro.

"Foram encontradas 172 barras de ouro, que pesam cerca de 3,4 toneladas. Apenas uma parte do ouro caiu – havia, ao todo, cerca de nove toneladas lá", explicou o prefeito local à agência de notícias TASS. O ouro vinha da mina Kupol, na região de Chukotka, extremo leste da Rússia.

Um representante da companhia disse à imprensa russa que "toda a carga foi recuperada, não houve perdas". Investigadores disseram que parece que a carga não foi colocada no compartimento de forma correta.

No vídeo abaixo, você pode ver algumas das barras que caíram: