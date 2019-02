Companhia de cruzeiros contrata pessoa para viajar e publicar fotos nas redes sociais

Royal Caribbean contrata funcionário para redes sociais. Foto: Pixabay/@lovelights

Já pensou em trabalhar em alto-mar, viajando por lugares paradisíacos e registrando tudo nas redes sociais? Isso é totalmente possível.

A companhia de cruzeiros Royal Caribbean anunciou que está contratando uma pessoa para passar três semanas viajando de navio e produzindo conteúdo para redes sociais. No ano passado, a empresa já havia contratado o fotógrafo Russ Francis para ser "chefe de Instagram". No entanto, com uma frota de 25 navios visitando mais de 250 destinos ao redor do mundo, a Royal Caribbean viu a necessidade de ampliar a equipe.

O novo funcionário do time será recrutado via Instagram e irá trabalhar por três semanas ao lado de Francis, durante o verão do hemisfério norte (entre maio e agosto de 2019). Para isso, receberá um salário de 6 mil libras, mais de R$ 28 mil. Entre os possíveis destinos estão Alaska, Dubai e Bahamas.

Para se candidatar, a empresa reforça a importância de ser usuário assíduo do Instagram, assim como as altíssimas habilidades com fotografia. As inscrições podem ser feitas no site oficial da Royal Caribbean.