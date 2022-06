Como ter mais confiança em você mesmo?

Confiança é uma habilidade baseada em um conjunto de ideias sobre o mundo e nosso lugar natural dentro dele. Foto: Pixabay/ alfcermed

Se sentir confiante é algo difícil para muita gente. Ainda mais após dois anos de pandemia de covid-19, relacionar-se com as pessoas, fazer escolhas e tomar decisões parece alto desafiador. Pensar quer não vamos conseguir fazer algo da maneira correta ou esperada é gatilho para a ansiedade.

Mas eu tenho uma boa notícia para você: a confiança, assim como o talento, não é algo ‘divino’, de acordo com o livro lançado agora pela The School of Life e a Editora Nós.

“Frequentemente nos falta confiança porque implicitamente a tomamos como uma questão de sorte irreproduzível e levemente bizarra. Algumas pessoas apenas são muito confiantes, por motivos que neurocientistas algum dia poderão descobrir. Mas dizemos a nós mesmos que não há muito o que podemos fazer sobre nossa situação particular”, diz um trecho do livro Confiança.

Porém, de acordo com o fundador da The School of Life, o filósofo suíco Alain de Botton, confiança é uma habilidade baseada em um conjunto de ideias sobre o mundo e o nosso lugar natural dentro dele. 'Então, quer dizer que posso aprender a ser mais confiante?'. A resposta é: sim.

Há quem seja assombrado pela já chamada 'síndrome do impostor', quando simplesmente travamos diante de algo que é desafiador. Ou que a gente sente que é incapaz de realizar. E esse sentimento vem de um lugar de comparação com as outras pessoas.

"Ao nos depararmos com desafios, frequentemente deixamos a possibilidade de sucesso aos outros, porque não nos vemos como o tipo de pessoa que vence (...) nos vemos no papel de 'impostores', como um ator no papel de um piloto, usando um uniforme e fazendo pronunciamentos animados da cabine, enquanto é incapaz até de dar a partida", diz o livro.

Se a confiança é uma habilidade, significa que pode ser treinada. E, para muitos, saber que poderão conquistar uma vida com menos ansiedade na tomada de decisões pode ser libertador. "Confiar nunca foi tão importante para o mundo. Precisamos confiar, inclusive, na ideia de que um modo diferente de estar no mundo é possível, do contrário, seremos extintos junto com o planeta", afirma Simone Paulino, fundadora da Editora Nós.

“O livro Confiança está sendo lançado em um momento muito oportuno em que muitos de nós ficamos isolados por tanto tempo e perdemos habilidades como a confiança. É a diferença entre ousar, acreditar em si mesmo e dar aquele salto de fé”, explica Diana Gabanyi, sócia-fundadora da The School of Life Brasil. “Depois do livro Autoconhecimento, o livro Confiança é a segunda obra que lançamos no Brasil em parceria com a Editora Nós. É muito especial saber que estamos dando mais esse passo, ampliando a nossa oferta de recursos para ajudar as pessoas a viverem melhor e mais sabiamente, entendendo melhor sentimentos, pensamentos e reações de si mesmo e do outro”, conta Jackie de Botton, que ao lado de Diana, trouxe a TSOL para o País em 2013.

Serviço:

'Confiança'

Lançamento: The School of Life e Editora Nós

Páginas: 80

Preço: R$ 58

Onde comprar: no site da Editora Nós, pela The School of Life pelo telefone (11-991796714) ou email (brasil@theschooloflife.com) ou nas principais livrarias do Brasil.