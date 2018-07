Como seria seu perfil do Tinder se fosse escrito pela sua avó? Esses usuários fizeram o teste

Avós escrevem a descrição do perfil de seus netos no Tinder. Foto: REUTERS/Mike Blake/Illustration

Um tópico no fórum Reddit lançou o desafio: como seria a descrição no perfil do Tinder se fosse escrito pelas avós? Diversos usuários entraram na brincadeira e as respostas são incríveis.

Confira algumas:

"Rapaz inteligente, ele é meu garoto. O menino mais bonito e muito doce. Ele irá te tratar bem, te levar para jantar ou ao cinema. Quando ele era pequeno, seu restaurante favorito era o Chilis. Ele gosta de bife e gosta quando chove"

– Pompous_Italics

"Archaeob é uma jovem muito legal. Ela me deixa ficar em seu quarto enquanto está na escola e isso é muito gentil e generoso da parte dela. Ela foi um bebê muito fofo, mas foi sua irmã que cresceu e ficou mais bonita. Ela é muito, muito, muito inteligente também. Ela vai bem na escola, mas se recusa a me deixar ser 'café com leite' quando jogamos Banco Imobiliário, então tenha cuidado. Ela está procurando um bom moço jovem, e espera que não seja algum que pinte suas unhas como o ‘namorado’ de sua irmã”

– archaeob

“Um jovem rapaz muito atraente, mas que não veste seu suéter e nem termina sua comida”

– Terraemotus_

"Minha linda neta é uma física nuclear linda e inteligente. Ela tem um filho adorável. Você deveria mandar uma mensagem para ela porque ela faz biscoitos e bolos bons. Uma vez ela fez um bolo para o meu aniversário de casamento de 50 anos. Era de chocolate e tinha chocolates em cima e era pintado de dourado porque 50 anos de casamento significa Bodas de Ouro - você sabia disso? O bolo estava tão bom que eu o comi no café da manhã no dia seguinte. Você iria amar o bolo dela. Me ligue se quiser saber mais".

– Spacecrafts

"Meu lindo neto é um ótimo partido. É bom vocês ficarem espertas, garotas, porque ele irá fazer grandes coisas na vida. Ele tem algo especial que vai fazer você querê-lo. Você vai apenas se sentir muito sortuda em estar com ele. Ele é realmente um ótimo garoto".

– Footpeter

"Caro Sr. Tinder, Possum é uma garota legal com uma volta elegante no tornozelo. Tudo de bom, Ivy".

– Danger_Possum

"Não é bonito, não é o mais inteligente, mas sabe cozinhar e está disposto a ignorar defeitos".

– unfunnycat