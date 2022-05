Como estudar na Alemanha? Goethe-Institut promove seminário gratuito

O sonho de muitos brasileiros é estudar na Alemanha. Por isso, o Goethe-Institut promove evento online, de graça, para tirar dúvidas. Foto: Gabriel Quintão

Pensando no desejo que muitos brasileiros têm de viver um tempo em terras alemãs, o Goethe-Institut realiza um evento gratuito, online, para tirar dúvidas de internautas sobre esse processo.

O Studienkolleg - Como estudar na Alemanha ocorrerá nos dias 17 de maio, às 14h, e 19, às 18h.

No encontro, transmitido via Zoom e em português, também serão apresentadas as parcerias do Goethe-Institut com Studienkollegs na Alemanha e o curso preparatório do Goethe-Institut para as provas de admissão nos Studienkollegs.

O Studienkolleg é um curso preparatório para fazer uma graduação na Alemanha. O objetivo do projeto, do Goethe-Institut, é facilitar o acesso para interessados da América do Sul.

Serviço:

Studienkolleg - Como estudar na Alemanha

Palestrantes: Patrícia Falasca, coordenadora de Mobilidade Educacional do Goethe-Institut e Renato Silva, gerente da Cooperação Pedagógica do Goethe-Institut.

Quando: nos dias 17 e 19 de maio

Onde: via plataforma Zoom. O evento é aberto para participação. Não há pré-requisitos. Acesso pelo link da reunião clicando aqui.

Gratuito