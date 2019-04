Como aproveitar a Páscoa para ensinar sobre educação financeira ao seu filho?

A Páscoa pode ser uma boa oportunidade para ensinar sobre educação financeira ao seu filho. Foto: Pixabay

A Páscoa está chegando para a alegria da criançada e para o desespero dos pais que não sabem como controlar o desejo por ovos cada vez mais atraentes, com embalagens chamativas, brinquedos e preços não tão convidativos assim.

Mas é possível aproveitar a chance para ensinar sobre educação financeira para os filhos.

Muitos pais evitam levar os pequenos para fazer compras, por exemplo, e ter de enfrentar aqueles corredores repletos de ovos nas prateleiras e pendurados no teto. Porém, para a especialista em educação financeira e investimentos, Luciana Ikedo, essa não é uma boa estratégia.

“Nesse momento, o consumismo fala muito forte e os estímulos de consumo estão bastante exacerbados. Levar as crianças para as compras, apesar de parecer aterrorizante, é uma possibilidade de mostrar para elas as diferenças de embalagens, tamanho, preço. A ideia é conduzir a criança para que ela tome a própria decisão”, afirma.

Competir com personagens famosos de desenhos animados, por exemplo, ou aquele ovo de Páscoa que oferece o tal brinquedinho é tarefa difícil. Sobre isso, a especialista em educação financeira e investimentos, Luciana Ikedo, compartilha uma experiência pessoal.

“Em casa, tenho duas meninas, uma de nove anos e uma de 12. Há três anos, eu já dou o dinheiro em casa para que cada uma tome sua decisão de compra. Quando chegamos ao supermercado, a menorzinha sempre vai no mais caro. Depois, quando ela faz o processo crítico de comparar, percebe que pode guardar o dinheiro que sobrar e investir em outras coisas. Ela poderia multiplicar o dinheiro”, conta.

Uma opção, para os pais que têm tempo, é fazer o ovo de Páscoa em casa. “É um momento de qualidade com seu filho. Você também consegue falar sobre a educação financeira. Dá para trabalhar o empreendedorismo com as crianças. Por exemplo, ‘com essa barra dá para a gente fazer vários ovos’. Outra situação interessante é estimular a compra de ovos caseiros. Isso vai muito além do preço. Você apresenta para seu filho outros valores de economia colaborativa, economia criativa. A gente consegue fazer a diferença na vida de outras pessoas, ainda mais nesse momento de crise”, aconselha a especialista.

Fazer os ovos de Páscoa com os filhos ou comprar produtos caseiros podem ser boas opções para estimular economia criativa. Foto: PIxabay

A partir dos três anos, é possível ensinar o processo de compra mostrando a variação de volume entre os produtos. Para as crianças nessa fase, para além da marca, o tamanho do ovo pode fazer a diferença na escolha.

A partir dos sete anos, a criança já pode começar a ter contato com cédulas, na avaliação de Luciana Ikedo.

Como ensinar seu filho sobre educação financeira na Páscoa?

O processo de aprendizagem de compra para as crianças começa antes de sair de casa. É essencial estabelecer um diálogo franco com os filhos.

Elaboramos uma série de dicas com ajuda de Luciana Ikedo e que podem ser repetidas em outras situações de consumo das famílias com os pequeninos. Confira.

- Definir o orçamento para as compras antes de sair de casa;

- Na loja, fazer as comparações de preços de ovos de Páscoa com o valor de barras de chocolate, bombons e mostrar que a diferença fica mais pelo formato;

- Mostrar que, às vezes, com o preço de apenas um ovo seria possível presentear três pessoas com o valor de um mais barato;

- Mostrar a diferença de preços entre ovos com brinquedos e chocolates e bonecos avulsos;

- Deixar que a criança tome as próprias conclusões com o valor que tem para gastar.