Comissária de bordo salva, durante voo, menina vítima de tráfico humano

A comissária de bordo Shelia Fedrick salvou uma garota de cerca de 15 anos de idade Foto: Reprodução/ Facebook Shelia Fedrick

Shelia Fedrick notou que algo estava errado no voo de Seattle para San Francisco, nos EUA, ao notar que um senhor muito bem vestido viajava com uma garota de cerca de 15 anos de idade que não aparentava estar bem. A comissária de bordo tentou puxar conversa com os dois, mas o homem se tornou defensivo e respondeu todas as perguntas pela menina. Então, a profissional conseguiu sussurrar para a que a adolescente fosse ao banheiro e lá deixou um bilhete.

A garota escreveu no papel que precisava de ajuda. A funcionária da Alaska Airlines avisou ao piloto e quando o avião aterrissou a polícia estava no terminal de desembarque. "Parecia que a menina estava passando por um inferno", disse Fedrick à NBC News.