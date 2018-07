Comidas de 'povão' que todo candidato tem que provar

Foto: Reprodução/Instagram

Os candidatos não perdem uma boa oportunidade de tentar convencer os eleitores de que são pessoas simples. E tem forma melhor de fazer isso do que comendo uma boa fritura ou tomando um cafezinho no bar? O E+ selecionou alguns dos melhores cliques dos candidatos à Prefeitura (e vice) de São Paulo enquanto saboreiam comidas e bebidas "do povão".