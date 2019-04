Comercial da ‘Baby Alive’ mostra que meninos também podem brincar de boneca

A primeira versão do Game Boy foi lançada em 1989, no Japão, bastante pesada e com a tela de cor esverdeada. Posteriormente, foram lançadas outras versões que se popularizaram, como o Game Boy Pocket e o Game Boy Color. No Brasil, o Game Boy fez sucesso especialmente no fim da década de 1990 e no começo dos anos 2000, embalados pelo sucesso de jogos como Pokémon.







Foto: Arquivo / Estadão